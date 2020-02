Piłkarz przeprasza za żart dotyczący koronawirusa. "Zawiodłem siebie i klub"

23-letni reprezentant Anglii umieścił na Snapchacie film, którym wprawił w zażenowanie angielskie media. Przebywając na lotnisku w hali odlotów, miał na sobie założoną maseczkę i kpił z siedzącego kilka metrów dalej Azjaty.

To nie był koniec "występu" piłkarza. Na nagraniu pokazał też butelkę z płynem do dezynfekcji rąk, a film opatrzył podpisem: "Wirus musi być szybszy ode mnie, żeby mnie złapał".



The @FA turned a simple joke between two team-mates & friends (Bernardo Silva & Mendy) into a tweet with racist intent and charged Bernardo with misconduct. I want the same energy with Dele Alli here after getting BLATANTLY RACIST toward a random Asian. pic.twitter.com/qvyFIbNook — Nora (@cityznn) February 9, 2020





"Nie powinienem z tego żartować"

Po licznych skargach Alli usunął film i wyraził skruchę. Zrobił to za pośrednictwem chińskiej platformy społecznościowej Weibo.

- Chciałbym przeprosić za film, który opublikowałem na Snapchacie. To nie było śmieszne, natychmiast to sobie uświadomiłem. Zawiodłem siebie i klub. Nie powinienem z tego żartować. Przesyłam całą moją miłość, myśli i modlitwy wszystkim w Chinach - przekazał piłkarz, który aktualnie korzysta z przerwy w angielskich rozgrywkach.

Następny mecz Koguty rozegrają w niedzielę na wyjeździe z Aston Villą.

Na całym świecie potwierdzono już ponad 40 tysięcy zachorowań na koronawirusa, w zdecydowanej większości w Chinach, gdzie zmarło z tego powodu ponad 900 osób. Chorobę wykryto też w około 30 innych państwach, ale poza Chinami kontynentalnymi zanotowano do tej pory tylko dwa zgony.