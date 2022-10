Nieszczęście klubowego kolegi Modera. "To właściwy wybór"

We wrześniu, podczas podróży do Afryki na zgrupowanie drużyny narodowej, Mwepu zasłabł w samolocie. Trafił do szpitala w Mali, gdzie spędził kilka dni, a następnie wrócił na dalsze badania do Brighton. Gol numer 700. Ronaldo bohaterem Manchesteru United Cristiano Ronaldo... czytaj dalej »

"Bardzo trudno porzucić grę, którą się kocha"

Wówczas zdiagnozowano u niego dziedziczną wadę serca, a dalsze zawodowe uprawianie sportu niosłoby ze sobą wysokie prawdopodobieństwo potencjalnie śmiertelnej zapaści.

Decyzja o zawieszeniu butów na kołku zapadła w poniedziałek, 10 października.

- To okropny cios dla Enocka, ale musi postawić zdrowie i rodzinę na pierwszym miejscu. To właściwy wybór, choć bardzo trudno jest porzucić grę, którą się kocha - powiedział szef lekarzy klubowych Adam Brett, cytowany w komunikacie Brighton.



Enock Mwepu has been forced to end his playing career following the diagnosis of a hereditary heart condition. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 10, 2022





"Mocno walczyłem, aby spełnić swoje marzenie o grze na najwyższym poziomie. Dzięki wsparciu wielu osób udało mi się zadebiutować w Premier League. Teraz muszę zakończyć karierę, jednak to nie koniec mojej przygody z piłką nożną. Chcę być przy niej blisko, ale jeszcze nie wiem, w jakiej roli" - napisał sam piłkarz w oświadczeniu na łamach strony Brighton.



"He stood strong to follow his dream of playing football at the highest level, and by the grace of God he lived his dream by reaching the Premier League."



A statement from @EnockMwepu45. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 10, 2022





W tym sezonie 24-letni Mwepu wystąpił w sześciu spotkaniach ligowych. W drużynie narodowej rozegrał 24 mecze, w których zdobył sześć goli.

Kolegą klubowym Zambijczyka jest Jakub Moder, który obecnie przechodzi rehabilitację po poważnej kontuzji kolana i prawdopodobnie nie wróci do gry do końca roku.