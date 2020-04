Były gracz Realu nie pomoże w walce z koronawirusem. "Uważają, że to ja go tu sprowadziłem"

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Adebayor jest ikoną togijskiej piłki. Żaden piłkarz nie zagrał dla reprezentacji tylu meczów, co on (86), żaden nie zdobył dla niej więcej bramek (32). Przez lata był wizytówką kraju, grał dla najlepszych angielskich klubów, zaliczył też epizod w Realu Madryt.

Ponad 20 tysięcy testów, żeby dokończyć sezon. Bundesliga zapłaci za nie miliony Władze Bundesligi... czytaj dalej » Dziś - jako 36-latek - reprezentuje paragwajską Olimpię Asuncion. Na czas pandemii powrócił do ojczyzny, do stolicy kraju - Lome.

"Jem, co chcę i robię, co chcę"

Tych, którzy mieli nadzieje, że sypnie gotówką, musiał rozczarować. Jak przyznał, nie zamierza pójść śladem innych afrykańskich gwiazd piłki, m.in. Samuela Eto'o i Didiera Drogby, i nie wspomoże swojego kraju w walce z koronawirusem.

- Tym wszystkim, którzy zarzucają mi, że nie wspomagam finansowo swojego kraju, odpowiem jasno: tak nie robię tego. To proste - jem, co chcę i robię, co chcę. Są tacy, którzy uważają, że to ja sprowadziłem tu tego wirusa. To bardzo nietaktowne, ale tak właśnie jest w tym kraju. Możecie mnie porównywać do Eto'o czy do Drogby. Problem w tym, że nimi nie jestem. Nazywam się Emmanuel Sheyi Adebayor i zawsze będę robić, co mi się podoba - przekazał w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Dużo zarabiał, sporo pomagał

Co ciekawe, piłkarz wcześniej chętnie angażował się w pomoc potrzebującym. Brytyjski dziennik "Daily Mail" pisze, że dwa lata temu pokrył koszt rocznego utrzymania grupy 90 togijskich dzieci. Przypomina się też, że odwiedzał miejscowości w swoim kraju, organizując w nich mecze charytatywne, a dochód przeznaczał na zakup żywności i materiałów szkolnych dla najmłodszych.

Jak pisze "Daily Mail", w trakcie kariery na Wyspach dorobił się niemałej fortuny. Na największe zarobki mógł liczyć w Arsenalu, w którym stał się gwiazdą. Z klubowej kasy pobierał wówczas 175 tysięcy funtów tygodniowo, czyli około 900 tysięcy złotych.

Źródło: Getty Images Adebayor grał w wielu klubach, tu w barwach Realu Madryt

"Przygotowujemy się na katastrofę"

Afrykańskie kraje są w początkowej fazie batalii z koronawirusem. Do czwartku w Togo wykryto 88 przypadków zachorowań na COVID-19, zmarło sześć osób.

Służby zwracają uwagę, że w przypadku zwiększenia liczby zakażonych kraje Czarnego Lądu mogą znaleźć się w trudnym położeniu ze względu na słabo rozwinięty system opieki zdrowotnej.

"Przygotowujemy się na katastrofę" - oznajmiła zajmująca się epidemiami w Afryce organizacja AFENET.