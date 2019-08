Śledczy podali możliwą przyczynę wypadku awionetki i śmierci Emiliano Sali

Tragiczna wiadomość poruszyła piłkarską społeczność 22 stycznia, kiedy okazało się, że lecąca z Nantes do Cardiff awionetka z Salą na pokładzie rozbiła się nad kanałem La Manche.

29-letni napastnik został sprzedany przez Nantes do Cardiff City za 15 mln funtów, ale w nowym klubie zdążył tylko podpisać papiery. Potem wrócił do Nantes, by pożegnać się z kolegami. Kolejna podróż do Cardiff okazała się już jego ostatnią.

Awionetka pilotowana przez Ibbotsona zniknęła z radarów nad kanałem La Manche. Wrak małego samolotu udało się zlokalizować dopiero w wyniku poszukiwań, na które publiczną zbiórkę zorganizowała siostra piłkarza. We wraku ujawniono ciało jedynie Sali. Pilot przepadł bez śladu.

Wokół tragedii narosło mnóstwo kontrowersji. Na jaw wyszło nagranie, które już w trakcie lotu Sala wysłał znajomemu. Piłkarz bał się o swoje życie. - Jestem na pokładzie samolotu, który wygląda, jakby miał się rozpaść na kawałki - relacjonował. Awionetka zniknęła z radarów w pobliżu wyspy Alderney około godziny 21:30.

Później okazało się, że pilot samolotu cierpiał na zaburzenia wzroku, które nie pozwalały mu latać nocą, a na dodatek nie posiadał licencji na komercyjne loty.

Prawdopodobne zatrucie

Kolejne doniesienia w tej sprawie pojawiły się wraz z wynikami badań toksykologicznych, którym zostały poddane zwłoki piłkarza. Wykazały one "prawdopodobne zatrucie spalinami". Sala miał znacznie zwiększony - uważany za potencjalnie śmiertelny - poziom karboksyhemoglobiny, co wskazywałoby na jego zaczadzenie.

Komisja badająca przyczyny katastrofy (AAIB) zauważyła, że kokpit awionetki Piper Malibu nie był oddzielony od kabiny pilota, w związku z czym należy rozumieć, że tlenkiem węgla prawdopodobnie zatruł się również Ibbotson. Objawy zatrucia bezbarwnym i bezwonnym gazem mogą być różne - od senności po utratę przytomności.

Wynik badań toksykologicznych nie zamyka jednak sprawy. AAIB w dalszym ciągu szuka pozostałych czynników - zarówno ludzkich, jak i technicznych - które mogły przyczynić się do tragicznego wypadku Emiliano Sali.

Śmierć nie pójdzie na marne

Po tych tragicznych doświadczeniach komisja badająca przyczyny katastrofy wydała zalecenie, w którym apeluje do pilotów podobnych lekkich samolotów o zainstalowanie czujników czadu.