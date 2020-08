"Historyczny krok". Piłkarka dostała zgodę na grę w męskiej drużynie

Coraz częściej na stadionach dochodzi do ataków rasistowskich na piłkarzy czarnoskórych. Swój sprzeciw wyrazili piłkarze Ajaksu oraz Heraclesu. Przez pierwszą minutę spotkania zawodnicy obu zespołów stali w miejscu, a na telebimie został wyświetlony specjalny komunikat. Ajax wygrał 4:1.

Fokkema to uzdolniona zawodniczka, grająca na pozycji pomocnika w mieszanej drużynie juniorskiej klubu VV Foarut, który rywalizuje w czwartej klasie rozgrywkowej.

Robben przetarł szlak. Sneijder też chce wrócić do gry W Holandii trwa... czytaj dalej » W Holandii bowiem dziewczęta do 19. roku życia od lat mogły grać w mieszanych ekipach, ​​ale potem musiały wybierać między grą w tzw. kategorii B (czyli mieszanej) lub w drużynie żeńskiej. Na kategorię A (męską) miały zakaz.

Do teraz, choć krajowa federacja zezwoliła na razie tylko Fokkemie na występy w męskiej drużynie. O swojej decyzji poinformowała we wtorek.

"Spore wyzwanie, które ekscytuje"

- KNVB oznacza różnorodność i równość. Uważamy, że w piłce nożnej powinno być miejsce dla wszystkich, którzy chcą grać. Pojawia się fajne sportowe wyzwanie, nie chcemy nikomu blokować gry, dlatego zaczynamy ten pilotaż. Doświadczenie pokaże, czy i jak to działa - powiedziała Art Langeler, dyrektor ds. Rozwoju piłki nożnej w holenderskim związku.

"Historyczny krok ze strony KNVB" - napisał najpopularniejszy dziennik w Holandii. - To fantastyczne, że nadal będę mogła grać w tym zespole - przyznała 19-latka występująca w drużynie ze swojej rodzinnej Menaam.

- Gram z tymi chłopakami, odkąd skończyłam pięć lat i byłoby przykro, gdybym nie mogła tego robić również w przyszłym roku. W KNVB zawsze radzono mi kontynuować grę z chłopakami tak długo, jak to możliwe, więc czemu nie? To spore wyzwanie, ale to tylko jeszcze bardziej mnie ekscytuje. Zapytałam klub, czy jest taka możliwość i razem złożyliśmy wniosek do KNVB - tłumaczyła Fokkema.



Dit is de 19-jarige Ellen Fokkema van @vvFoarut. Komend seizoen gaat zij als eerste vrouw in Nederland tussen de mannen voetballen in de senioren. pic.twitter.com/Xii4ld5o3X — Andor Faber (@Andor_F) August 4, 2020





Holenderski związek udzielił zawodniczce zezwolenia. Na jej przykładzie oceni, czy są podstawy do dopuszczenia kobiet do gry z mężczyznami w kategorii A i czy będzie to trwały przepis.

- Moi koledzy również entuzjastycznie zareagowali, że mogę z nimi zostać. Nie wiem, jak będzie układała się współpraca, ale jestem bardzo szczęśliwa, że będę mogła uczestniczyć w tym projekcie - zakończyła.