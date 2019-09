Eliminacje Euro młodzi Polacy zaczęli od zwycięstwa. Na boisku chaos i przypadek

24.06.2019 | Przez kilka dni było pięknie, wręcz sensacyjnie. Młodzieżowa reprezentacja robiła furorę podczas Euro U-21, ale ostatecznie odpadła z turnieju po fazie grupowej. - Nie jesteśmy szczęśliwi, ale doceniamy to, co udało się zrobić - przyznał po powrocie do kraju trener Biało-Czerwonych Czesław Michniewicz.

Arena Euro 2008 zamieniła się w las. Polacy grali tam z Niemcami i Chorwatami Prawie 300 drzew... czytaj dalej » Czerwcowe mistrzostwa Europy do lat 21 były miłą niespodzianką dla polskich kibiców, którzy obejrzeli w wykonaniu reprezentacji Polski wygrane mecze z Belgią i współgospodarzami Włochami. Mało kto spodziewał się awansu na tę imprezę, a sam jej przebieg również zaskoczył. Młodzi polscy piłkarze do ostatniego grupowego meczu liczyli się w walce o awans do fazy pucharowej. Nadzieje rozwiali Hiszpanie, zwyciężając aż 5:0.

Bida potwierdził formę

Selekcjoner Czesław Michniewicz pozostał na stanowisku. W piątek nowo budowana przez niego drużyna rozpoczęła eliminacje do kolejnego młodzieżowego Euro, które w 2021 roku odbędzie się na Węgrzech i w Słowenii. Poza Łotwą rywalami w grupie 5 będą reprezentacje: Bułgarii, Serbii, Rosji i Estonii.

W nowej kadrze Michniewicza zostali m.in. tacy zawodnicy jak: Kamil Grabara, Karol Fila, Kamil Pestka, Patryk Dziczek czy Kamil Jóźwiak. Cała piątka zagrała w piątek od pierwszej minuty. Jedną z nowych postaci w tym gronie jest Bartosz Bida z Jagiellonii Białystok. Na siedem kolejek bieżącego sezonu ekstraklasy 18-letni zawodnik wystąpił w sześciu meczach, w tym pięciu od początku. Strzelił już dwa gole.



ZNAMY SKŁAD na pierwszy mecz reprezentacji Polski do lat 21 w eliminacjach młodzieżowych mistrzostw Europy!



POWODZENIA BIAŁO-CZERWONI!

__________

80 minut do #LVAPOLU21pic.twitter.com/rKWr2pZYaX — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 6, 2019





Bida potwierdził niezłą formę również w meczu z Łotwą. To on przeprowadził na prawym skrzydle solową akcję, po której piłka dość szczęśliwie, po kiksie Pawła Tomczyka, trafiła pod nogi Patryka Klimali, który trafił do siatki na 1:0 w 27. minucie. Zdobywca bramki to inny wybijający się w ekstraklasie zawodnik Jagiellonii.

Chaos i przypadek

Na boisku w Jełgawie panował raczej chaos i przypadek. Zespół Michniewicza nie wyglądał dobrze w ataku pozycyjnym. W rozgrywaniu zawodnicy zbyt często decydowali się na dalekie podania, co nie przynosiło większego pożytku. Mnożyły się straty, niedokładne podania i brzydkie faule, a składnych akcji było jak na lekarstwo. W drugiej części Łotysze mieli okazję do wyrównania, ale gości uratował słupek. Innym razem, niecałe dziesięć minut przed końcem, Grabara wykonał kluczową interwencję.

10 września Polacy grają w Białymstoku z Estonią. Natomiast w październiku czekają ich znacznie trudniejsze mecze na wyjeździe z Rosją i u siebie z Serbią.

Łotwa - Polska 0:1 (0:1)

Bramka: Patryk Klimala (27).

Skład Polski: Kamil Grabara - Karol Fila, Sebastian Walukiewicz, Jan Sobociński, Kamil Pestka - Bartosz Bida (79. Sebastian Milewski), Maciej Ambrosiewicz, Patryk Dziczek, Kamil Jóźwiak - Paweł Tomczyk (46. Patryk Szysz), Patryk Klimala (67. Jakub Bednarczyk).