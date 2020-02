Chińczycy walczą o mundial. Szybko muszą znaleźć miejsce do rozegrania meczów

Organizatorzy igrzysk olimpijskich ucinają spekulacje. Wszystko odbędzie się zgodnie z planem Przewodniczący... czytaj dalej » Chiny, zajmujące obecnie 2. miejsce w grupie A azjatyckiej strefy eliminacyjnej, mają w najbliższej rundzie do rozegrania dwa mecze. 26 marca zmierzą się z Malediwami, a pięć dni później z reprezentacją Guamu. Pierwsze z nich miało być rozegrane u siebie, drugie na wyjeździe.

Pomysł został dobrze przyjęty

W obu przypadkach na drodze do rozegrania tych spotkań stanęła epidemia koronawirusa. Niemożliwy okazał się zarówno przyjazd reprezentacji Malediwów do Chin, jak i wyprawa Chińczyków do Guamu, który jest terytorium zależnym USA i w którym obowiązują nałożone przez amerykańską administrację ograniczenia w przyjmowaniu na swoim terenie podróżnych z Chin. Zmusiło to władze chińskiej federacji do poszukiwania innego rozwiązania.

Wstępnie zaakceptowanym pomysłem jest rozegranie obu spotkań na stadionie Buriram United, czołowej tajlandzkiej drużyny, regularnie występującej w Lidze Mistrzów AFC. Pomysł został dobrze przyjęty przez wszystkie zainteresowane strony, choć tajski urząd ds. futbolu postawił warunek, że mecze mają się odbywać bez udziału publiczności. Zgodę ma też wydać Azjatycka Konfederacja Piłkarska (AFC).

Walczą o drugie miejsce

Nowy trener reprezentacji Chin Li Tie planuje na początku marca zorganizowanie zgrupowania kadry w Dubaju, gdzie trenuje aktualnie wiele klubów chińskiej Super League. Tydzień przed pierwszym planowanym meczem drużyna miałaby się przenieść do Tajlandii.

Chińczycy, z dorobkiem 7 punktów w czterech meczach, mają już tylko teoretyczne szanse na dogonienie Syrii, która z kompletem 15 punktów w pięciu meczach prowadzi w grupie A. 7 punktów zgromadzili również Filipińczycy, ale Chiny mają znacznie korzystniejszy bilans bramkowy i jedno rozegrane spotkanie mniej. Do kolejnej fazy azjatyckich eliminacji awansują zwycięzcy grup i cztery lub pięć najlepszych drużyn spośród ośmiu, które w grupach zajmą drugie lokaty.