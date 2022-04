Polki wygrały 12:0. "Możemy walczyć o najwyższe cele"

21 września w Erywaniu Polki ograły Armenię tylko 1:0, ale w czwartek w Gdyni rozbiły najsłabszy zespół grupy F 12:0.



- Bardzo się cieszymy, że pojawiła się skuteczność, bo to był taki trochę nasz towar deficytowy. Przed tym meczem ciężko pracowałyśmy na zgrupowaniu w Hiszpanii, gdzie skupiałyśmy się głównie na kreowaniu sytuacji oraz oczywiście ich wykorzystywaniu. Dzisiaj tych okazji wykorzystałyśmy zdecydowanie więcej niż do pory nam się udawało - podkreśliła Patalon.

Pierwszy gol w kadrze, łącznie sześć

Dwanaście goli Polek. Demolka w meczu o mistrzostwa świata Piłkarska... czytaj dalej » Niezwykłą skutecznością popisała się Nikola Karczewska, autorka połowy dorobku bramkowego.



- Jestem bardzo zadowolona z drużyny, z tego jak grałyśmy, jak realizowałyśmy założone cele, jak cieszyłyśmy się grą, kreowałyśmy sytuacje i kończyłyśmy je. Dla mnie to niesamowite uczucie, bo zdobyłam pierwszą bramkę w reprezentacji, a w sumie od razu sześć. Jestem bardzo szczęśliwa, bo to było moje marzenie. I dziękuję koleżankom, które mi te okazje stwarzały - stwierdziła 22-letnia napastniczka francuskiego klubu FC Fleury 91.



Trenerka Biało-Czerwonych zwróciła uwagę, że zdobyć na arenie międzynarodowej, bez względu na to z kim przychodzi się mierzyć, tuzin bramek, to nie lada wyczyn.



- Gra w ataku pozycyjnym wyglądała bardzo dobrze, zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Na pewno będziemy mieli sporo lepszych, ale też słabszych momentów, jednak dzisiaj wszystkie wnioski zostały wyciągnięte. Byłyśmy prawdziwym zespołem, każda dziewczyna chciała zagrać jak najlepiej. W tym meczu było to co najważniejsze - zespołowość, decyzyjność i skuteczność. Wieczorem możemy jeszcze się cieszyć, ale jutro rozpoczynamy przygotowania do kolejnego spotkania z Norwegią - dodała.

"Małe sukcesy są początkiem wielkich osiągnięć"

Z liderkami grupy F Polki zmierzą się we wtorek w Oslo. W październiku w pierwszym spotkaniu w Łodzi był remis 0:0.



- Małe sukcesy są początkiem wielkich osiągnięć i na tym budujmy tę drużynę. Jesteśmy na początku małych sukcesów, zrobiliśmy ważny krok w rozwoju, ale trzeba mieć świadomość, że w stolicy Norwegii czeka nas zupełnie inny mecz. Tam musimy się nastawić na ostrą grę i wielką walką, także fizyczną, z silnym przeciwnikiem. Będzie sporo pojedynków, nie tylko piłkarskich. Po spotkaniu z Armenią jesteśmy jednak silniejsze i możemy wspólnie walczyć o najwyższe cele - podsumowała Patalon.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Nina Patalon

Polska – Armenia 12:0 (6:0)



Bramki: 1:0 Nikola Karczewska (4.), 2:0 Weronika Zawistowska (17.), 3:0 Nikola Karczewska (24.), 4:0 Nikola Karczewska (27.), 5:0 Dominika Grabowska (44.), 6:0 Adriana Achcińska (45.), 7:0 Nikola Karczewska (46.), 8:0 Nikola Karczewska (50.), 9:0 Weronika Zawistowska (57.), 10:0 Zofia Buszewska (65.), 11:0 Anna Zapała (67.), 12:0 Nikola Karczewska (73.).

Polska: Kinga Szemik – Anna Zapała, Małgorzata Mesjasz, Paulina Dudek, Zofia Buszewska - Gabriela Grzywińska (68. Klaudia Lefeld), Adriana Achcińska (92. Kinga Kozak), Nikol Kaletka (75. Weronika Kaczor) - Weronika Zawistowska (68. Klaudia Maciążka), Nikola Karczewska (75. Ewa Pajor), Dominika Grabowska.



Armenia: Anastasia Klimova (37. Mariam Colakjan) - Nora Jegjan, Sydney Reneee Vermillion, Ani Karapetjan (70. Oksanna Pizlova), Luiza Gazarjan - Ani Gukasjan, Maral Artin, Maria Sachinowa (70. Armine Chaczatrian), Nancy Avesjan (60. Veronika Asatrjan) – Claudia Luise Cholokian, Anna Dallakjan.

Wyniki 7. kolejki grupy F eliminacji piłkarskich mistrzostw świata kobiet:



Polska – Armenia 12:0 (6:0)

Norwegia – Kosowo 5:1 (3:0)

Albania – Belgia 0:5 (0:3)