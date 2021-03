Przyjadą z Anglii i zagrają w kadrze Niemiec

7.11 | Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Bayernu w wyjazdowym spotkaniu z Borussią Dortmund w 8. kolejce niemieckiej ekstraklasy, wygranym przez gości 3:2. Był to 300. występ polskiego piłkarza w barwach klubu z Monachium, dla którego strzelił 259 goli.

Robert Lewandowski otworzył wynik meczu Bayern - Freiburg w 16. kolejce Bundesligi. Było to już 21. ligowe trafienie Polaka w tym sezonie. Bayern wygrał to spotkanie 2:1.

Robert Lewandowski nie przestaje strzelać. W 18. kolejce Polak zdobył bramkę w starciu z Schalke. Było to już jego 23. ligowe trafienie w tym sezonie. Bayern pokonał Schalke 4:0.

Bayern Monachium pokonał Hoffenheim 4:1 w 19. kolejce Bundesligi. Jednego z goli strzelił Robert Lewandowski. Dla Polaka było to już 24. ligowe trafienie w tym sezonie.

W składzie Niemców znaleźli się m.in. trzej zawodnicy Chelsea: Timo Werner, Kai Havertz i Antonio Ruediger; pomocnik Manchesteru City Ilkay Guendogan oraz bramkarz Arsenalu Bernd Leno. Wszyscy ci gracze odgrywają ważne role w swoich zespołach. Znajdujący się w życiowej formie Guendogan jest wręcz jednym z najlepszych zawodników Premier League. Cała piątka może zagrać w eliminacjach do mundialu i nie będzie musiała przechodzić w związku z tym kwarantanny w swoim kraju.



Unser Kader für die WM-Qualifikationsspiele im März#GERISL#ROUGER#GERMKD#DieMannschaftpic.twitter.com/M4QP0SttFM — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 19, 2021





W Niemczech będą mogli zagrać także Islandczycy, którzy występują na Wyspach Brytyjskich: Runar Alex Runarsson z Arsenalu, Gylfi Sigurdsson z Evertonu, Johann Berg Gudmundsson z Burnley, a także Jon Dadi Boedvarsson z Millwall.

Mogą wjechać do Duisburga

Występ "Lewego" z Anglią coraz bardziej wątpliwy? Trener Bayernu zabrał głos Szkoleniowiec... czytaj dalej » Na grę wspomnianych zawodników obie federacje musiały otrzymać specjalne pozwolenie, w związku z pandemią COVID-19. Dzień przed powołaniami władze zdrowotne Duisburga ogłosiły, że gracze reprezentujący Niemcy i Islandię, którzy grają w Premier League, będą mogli wjechać do kraju nad Renem na nadchodzące mecze eliminacji mundialu. 25 marca dojdzie do starcia obu drużyn, a sześć dni później ekipa Loewa zmierzy się u siebie z Macedonią Północną.

Gra wspomnianych piłkarzy w Duisburgu stała pod znakiem zapytania, w związku z obecnymi ograniczeniami wjazdu do Niemiec z Wielkiej Brytanii, wprowadzonymi przez kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia.

Możliwy jest wyjątek, stosowany dla podróżujących w celach zawodowych, ale niemiecki związek piłkarski (DFB) otrzymał jeszcze do realizacji dodatkowe, surowe wymagania epidemiologiczne.

Źródło: Getty Images Timo Werner (z prawej) i Ilkay Guendogan

Surowe restrykcje

Każdy z przybywających z Wysp Brytyjskich piłkarzy będzie musiał przedstawić negatywny test PCR na koronawirusa. Musi on być wykonany nie później niż 24 godziny przed wyjazdem gracza ze Zjednoczonego Królestwa. Dodatkowo piłkarze będą musieli przechodzić codzienne szybkie testy antygenowe, a jednocześnie te same testy, co reszta drużyny.

Muszą przestrzegać także tzw. "kwarantanny roboczej" poza meczami i treningami. Chodzi tu o kwestie logistyczne. W ramach "kwarantanny roboczej" DFB ma obowiązek zrobić wszystko, co możliwe, aby jak najbardziej odizolować wspomnianych graczy w ramach już istniejącej wewnętrznej bańki. Obejmuje to na przykład specjalne pory posiłków, aby zawodnicy podróżujący z Anglii nie mieli kontaktu z innymi piłkarzami poza meczami, treningami czy spotkaniami drużynowymi.