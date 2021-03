Królewskie powitanie Ibrahimovicia w kadrze. "Obiecałem wygrywanie meczów"

Pierwszy trening pod wodzą Sousy. Kadrowicze ćwiczyli nowe ustawienie Operacja Węgry... czytaj dalej » - Jestem tutaj nie tylko jako Zlatan, lecz dlatego, że wiem i czuję, że mogę pomóc. Że mogę dać rezultaty ważne dla całego kraju, którego jestem częścią. Z drugiej strony wiem, że jestem tylko kawałkiem łamigłówki i puzzli, którą ułoży nasz selekcjoner Janne Andersson. Z mojej strony obiecałem mu wygrywanie meczów - powiedział Ibrahimović.

Na Euro zagrają z Polską

Reprezentacja Szwecji rozpoczęła w poniedziałek zgrupowanie w Sztokholmie przed meczami eliminacji do mistrzostw świata 25 marca z Gruzją i 28 marca z Kosowem oraz meczem towarzyskim 31 marca z Estonią. W tegorocznych mistrzostwach Europy będzie grupowym rywalem Polski.



Na temat swojego wieku Ibrahimović powiedział, że w Milanie wielu piłkarzy jest od niego młodszych prawie o połowę. - Ja jednak jestem treningowym narkomanem i utrzymuję się w takiej formie, że na treningach doprowadzam swoich kolegów do granic wytrzymałości, aż proszą o litość. Chce pokazać, że to nie wiek, w moim przypadku prawie 40 lat, świadczy o klasie piłkarza, lecz jego forma fizyczna - zaznaczył.

Z "11" na plecach