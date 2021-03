Najlepszy rezerwowy, słabi obrońcy. Oceniamy Polaków po meczu z Węgrami

22.03.2021 l Robert Lewandowski w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Węgrami. Czy to jest najlepszy okres? Co roku dostaję takie pytania

Wojciech Szczęsny - 3

Dwa oblicza Polaków w Budapeszcie. Lewandowski uratował remis Blisko godzina... czytaj dalej » Trener Sousa już wcześniej zapowiedział, że bramkarz Juventusu będzie jego pierwszą opcją w reprezentacji. Szczęsny był pewny siebie na przedmeczowej konferencji prasowej, ale już na samym początku meczu z Węgrami zabrakło mu podobnej pewności. Przy golu Rolanda Sallaia zostawił za dużo miejsca przy bliższym słupku i to właśnie tam rywal posłał futbolówkę. Przy drugim i trzecim trafieniu nie miał nic do powiedzenia. Generalnie zaliczył przeciętne spotkanie.

Bartosz Bereszyński - 3

Bereszyński został ustawiony jako jeden z trzech stoperów, do czego nie jest przyzwyczajony. W obronie długo nie miał żadnej ważnej interwencji. Czasami starał się ruszyć do przodu, ale jego współpraca z Szymańskim nie przynosiła żadnych korzyści. Chwilę przed utratą drugiej bramki nie potrafił skutecznie zablokować Rolanda Sallaia. Z kolei przy trafieniu Lewandowskiego to on doskonale ruszył do przodu i idealnie zacentrował do naszego kapitana.

Jan Bednarek - 2

Początek meczu miał fatalny. Piłkarz Southamptonu nie przeciął prostopadłego podania Attili Fioli, a za jego plecami uciekł Roland Sallai, po czym po długim sprincie wpakował piłkę do naszej bramki. Bednarek nie potrafił dobrze dyrygować obroną, która grała bardzo niepewnie. W czwartek nasza defensywa po prostu nie stanowiła monolitu, co rywale skrzętnie wykorzystywali.

Michał Helik - 2

Obecność piłkarza Barnsley FC w podstawowym składzie reprezentacji była największym zaskoczeniem. W końcu 25-letni debiutant pojawił się na środku obrony w miejsce niezastąpionego dotąd Kamila Glika. Niestety, brak jego doświadczenia w kadrze był widoczny. Często grał niepewnie, choć raz uchronił nas od utraty gola, kiedy w ostatniej chwili zablokował atakującego Adama Szalaia. W 34. minucie zarobił żółtą kartkę za brutalny faul od tyłu. 20 minut później nie ustawił się dobrze i biegnący obok Szalai strzelił nam drugiego gola. Chwilę potem Helika zmienił Glik.

Anglia liderem "polskiej" grupy. Strzelecki popis przeciwko San Marino Bez niespodzianek... czytaj dalej » Arkadiusz Reca - 3

Zawodnik FC Crotone w tym sezonie w końcu gra regularnie w klubie i można było oczekiwać, że w meczu z Węgrami będzie po lewej stronie szarżować na bramkę rywali. Faktycznie starał się włączać do akcji na skrzydle, ale niewiele z tego wynikało. Był niepewny w swoich poczynaniach i tracił proste piłki. To on nie przypilnował Williego Orbana przy trzecim golu dla Węgrów.

Sebastian Szymański - 2

Kompletnie bezbarwny występ piłkarza Dynama Moskwa. O jego grze na prawym wahadle powinniśmy szybko zapomnieć. Rywale całkowicie zamknęli Szymańskiemu możliwość gry. Kiedy dostawał podanie, to zazwyczaj szedł do środka i odgrywał do tyłu. Próbował raz czy drugi minięcia i dośrodkowania, ale pożytku to nie dawało.

Grzegorz Krychowiak - 4

"Krycha" od początku spotkania dużo biegał, starał się, było go widać niemal w każdym sektorze boiska. Jego starania długo nie przynosiły jednak korzyści w ataku. W końcu przyszła 60. minuta gry. Wówczas Krychowiak wziął udział w kluczowej akcji Polaków. Najpierw precyzyjnie podał na skrzydło do Jóźwiaka, a następnie, gdy piłka znowu trafiła pod jego nogi, popisał się asystą do Piątka. W cały mecz włożył mnóstwo serca.

Źródło: Getty Images Krychowiak napracował się w Budapeszcie

Jakub Moder - 2

Praktycznie niewidoczny od początku meczu. To po jego stracie piłki poszła kontra na 1:0 dla Węgrów. Nie potrafił skutecznie kreować akcji Biało-Czerwonych, grał nerwowo i za wolno. To także dlatego tak blado wyglądały nasze poczynania ofensywne. Kiedy tylko raz czy drugi spróbował szybciej podać, to od razu coś się działo. To po jego błyskawicznym podaniu mógł uderzać Zieliński, ale został zablokowany. Zmieniony po godzinie przez Krzysztofa Piątka, co całkowicie odmieniło losy meczu.

Piotr Zieliński - 3

Trudno odmówić pomocnikowi Napoli starań. Próbował prowadzić grę drużyny narodowej, ale ta bardzo długo kompletnie się nie kleiła. Rywale po prostu nie dawali mu swobody w środku pola. Nic nie dawały nam też jego centry z rzutów rożnych czy po rzutach wolnych. Błysnął w 61. minucie, kiedy kapitalnym podaniem w pole karne posłał do boju Jóźwiaka, a ten zamienił asystę na gola. Po Zielińskim oczekujemy więcej takich błyskotliwych zagrań.

Robert Lewandowski - 4

To nie był łatwy i przyjemny dzień dla kapitana reprezentacji Polski. "Lewy" przez cały mecz był ostro, czasami wręcz brutalnie, traktowany przez rywali. Wiedzieli oni, że nie można zostawić mu odrobiny miejsca. Lewandowski bardzo długo nie dostawał dobrych podań od kolegów, więc poirytowany sam cofał się do środka pola i starał się rozgrywać. Jego wielka chwila przyszła w 83. minucie gry. Najlepszy napastnik świata idealnie ułożył sobie piłkę w polu karnym rywali i trafił w samo okienko bramki, ustalając wynik na 3:3. To jego 64. gol w narodowych barwach. Tuż przed końcem meczu huknął jeszcze z powietrza i pomylił się minimalnie.

Źródło: Getty Images Lewandowski w meczu Węgry - Polska

Arkadiusz Milik - 3

W 26. minucie oddał pierwszy strzał Polaków w całym meczu. Był on jednak bardzo mocno niecelny. Milik więcej dogodnych okazji już nie miał. Cały czas próbował ułożyć sobie grę z Lewandowskim, ale po dawnej współpracy zostało tylko wspomnienie.

Kamil Jóźwiak - 5

Miał wejście smoka w ten mecz. W 60. minucie zastąpił bezproduktywnego Szymańskiego i od razu zaczęło się coś dziać. Jeszcze w tej samej minucie Jóźwiak przedarł się prawą stroną i doskonale dośrodkował do Piątka, który strzelił kontaktowego gola. Nie minęło 60 sekund, a pomocnik Derby County sam zdobył bramkę, bardzo pewnie wykorzystując sytuację sam na sam z golkiperem. Później, gdy piłka trafiała pod jego nogi, to zawsze działo się coś ciekawego w naszym ataku. To także on w 83. minucie "rozklepał" z Bereszyńskim obronę rywali na skrzydle, po czym jego kolega dośrodkował idealnie do Lewandowskiego.

Źródło: Getty Images Kamil Jóźwiak natchnął Biało-Czerwonych

Krzysztof Piątek - 4

Nie po raz pierwszy w karierze wszedł na boisko w roli jokera i ponownie wywiązał się z niej dobrze. Jego pierwszy kontakt z piłką zakończył się golem. Piątek świetnie złożył się do strzału i swoim trafieniem dał nadzieję reprezentacji.

Kamil Glik - 4

Pojawił się na boisku po godzinie gry, zmieniając niepewnego Helika. To był 80. występ Glika w reprezentacji narodowej i było widać, że wie, co ma robić. Szkoda, że nie udało mu się zablokować dośrodkowania rywala przy golu na 3:2 dla gospodarzy.

Maciej Rybus - bez oceny

W 79. minucie wszedł za Modera, żeby rozruszać naszą grę na lewej stronie. Raz dynamicznie ruszył do przodu, ale jego podanie nie znalazło adresata.

Kamil Grosicki - bez oceny

W 84. minucie zmienił Milika, ale nie zdążył niczym szczególnym się wyróżnić poza niecelnymi podaniami pod bramką gospodarzy.

Skala ocen: 6 - świetnie, 5 - bardzo dobrze, 4 - dobrze, 3 - dostatecznie, 2 - słabo, 1 - bardzo słabo.

Za trzy dni Polaków czeka mecz z Andorą w Warszawie. Z kolei 31 marca zagrają na londyńskim Wembley w grupowym hicie z Anglią.