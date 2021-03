Ronaldo cisnął opaskę kapitana na murawę. "Cały naród został zraniony"

Portugalczyk wrócił do Turynu, gdzie przygotowuje się do wznowienia rozgrywek Serie A. Cristiano Ronaldo pokazał, że potrafi przy pomocy nóg trafić piłką do kosza.

Goście mieli mecz pod kontrolą w pierwszej połowie - dwa gole strzelił Diego Jota i wydawało się, że nic nie jest w stanie zabrać im pełnej puli.

Po przerwie Serbia odpowiedziała jednak dwukrotnie w kwadrans za sprawą Aleksandara Mitrovicia i Filipa Kosticia. I gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów, Nuno Mendes w trzeciej minucie doliczonego czasu zagrał krzyżową piłkę z lewego skrzydła do znajdującego się w polu karnym Ronaldo, a ten zamknął dośrodkowanie lekkim strzałem.

Piłka powoli toczyła się w kierunku bramki i choć Stefan Mitrović próbował ją wybić, to powtórki pokazały, że dokonał tego, gdy ta prawdopodobnie przekroczyła już linię bramkową całym obwodem. Sędziowie orzekli jednak inaczej, co wywołało furię CR7.

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki nie zgadzał się z decyzją arbitrów, za co został upomniany żółtą kartką. W ramach protestu murawę opuścił przedwcześnie, zanim na stadionie zabrzmiał ostatni gwizdek. Schodząc z boiska przy okazji cisnął o ziemię opaską kapitańską.



Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM — ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021

"Zawsze będę dawał z siebie wszystko"

Z tego zachowania tłumaczył się już po meczu.

- Opaska kapitańska w reprezentacji to jeden z największych zaszczytów mojego życia, który przepełnia mnie dumą. Zawsze będę dawał z siebie wszystko dla drużyny narodowej, to się nigdy nie zmieni - opowiadał, cytowany przez Goal.com. - Są jednak momenty, z którymi musimy sobie radzić. Zwłaszcza, gdy odczuwamy, że cały naród został zraniony - nawiązywał do nieuznanego gola.

Zajmująca drugie miejsce w grupie A eliminacji MŚ Portugalia we wtorek zagra na wyjeździe z Luksemburgiem.