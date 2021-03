Przede wszystkim Lewandowski. Brytyjskie media przed meczem z Polską

22.03.2021 l Robert Lewandowski w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Węgrami. Czy to jest najlepszy okres? Co roku dostaję takie pytania

22.03 | Ta forma ma dopiero przyjść. Ten okres najcięższy przyjdzie z początkiem tego zgrupowania, w kwietniu gramy co trzy dni, to będzie najcięższy miesiąc - powiedział Robert Lewandowski.

Z racji tego, że grupa eliminacyjna, którą wylosowali Anglicy, została powszechnie uznana za niezbyt trudną, a kwalifikacje zaczną w czwartek od meczu z najniżej notowanym San Marino, brytyjskie media na razie więcej uwagi poświęcają środowemu spotkaniu Walii z Belgią.

"The Guardian" pisze, że Anglia miała korzystne losowania do ostatnich kilku wielkich turniejów i tak samo jest w przypadku mistrzostw świata w Katarze. Wskazuje, że Polska może powalczyć o pierwsze miejsce w grupie, natomiast pozostałe zespoły nie powinny sprawić drużynie trenera Garetha Southgate'a zbyt wielu problemów. Wymienia jednak 10 piłkarzy grupowych rywali, na których należy uważać. Wśród nich jest czterech Polaków.

Najbardziej oczywistym wyborem w tej grupie, jak pisze, jest Lewandowski, który z wiekiem staje się coraz bardziej skuteczny. Gazeta przypomina, że po hat-tricku ze Stuttgartem (Bayern wygrał 4:0) "Lewy" poprawił już zeszłoroczny bilans w Bundeslidze i zdobył aż 35 bramek w sezonie, dzięki czemu zostało mu już tylko pięć, aby zrównać się z historycznym wyczynem Gerda Muellera.

Zieliński, jak zauważa "The Guardian", był łączony z transferami do kilku angielskich klubów, ale w Napoli nie rozwinął się tak bardzo, jak oczekiwano. Niemniej w tym sezonie jest w formie i w 22 ligowych meczach miał bezpośredni udział przy 12 bramkach. Moder musiał nieco poczekać na debiut w Premier League po transferze do Brighton, ale w niedawnym meczu przeciw Newcastle (3:0) nie zawiódł, mimo że nie grał na nominalnej pozycji. Zarówno on, jak i będący w tym samym wieku Szymański, mogą - zdaniem dziennika - przekonać nowego selekcjonera Paulo Sousę do tego, by już na stałe powierzył im kluczowe role w reprezentacji.

Również magazyn "FourFourTwo" uważa Polskę za głównego rywala reprezentacji Anglii do pierwszego miejsca w grupie.

"Z talizmanem w postaci Roberta Lewandowskiego na czele, Polska z pewnością będzie chciała sprawić niespodziankę w grupie I. Najlepszego napastnika Europy wspierają Jan Bednarek z Southampton, Wojciech Szczęsny z Juventusu i Arkadiusz Milik z Marsylii, tworząc silną drużynę, która bez wątpienia będzie walczyć z Anglią o automatyczny awans" - pisze magazyn.

Przypomina, że Polska zakwalifikowała się do poprzednich mistrzostw świata w 2018 r., a w eliminacjach Euro 2020 zajęła pierwsze miejsce.

Ocenia też, że pod wodzą Paulo Sousy nasza kadra ma szanse na kwalifikacje do turnieju w Katarze - albo bezpośrednio, albo po barażach.

"Zacznijmy od tego, co oczywiste"

Podobnie główne zagrożenia dla reprezentacji Anglii wymienia portal 90min.com.

"Zaczniemy od tego, co oczywiste: Robert Lewandowski. Jeśli sprawy potoczą się po myśli Polski, talizman Bayernu Monachium może w pojedynkę przekreślić nadzieje Anglii na automatyczne zakwalifikowanie się do mundialu. Weteran reprezentacji jest rekordzistą pod względem liczby zdobytych bramek - 63 w 116 meczach. W tym sezonie strzelił już niewiarygodne 42 gole i ma szansę na w pełni zasłużoną Złotą Piłkę" - pisze.

Jak dodano, Arkadiusz Milik może być zabójczy, natomiast pomocnik Piotr Zieliński rozgrywa znakomity sezon w barwach Napoli, w którym zdobył osiem bramek i zanotował tyle samo asyst we wszystkich rozgrywkach.

Jedna z pięciu głównych atrakcji reprezentacyjnej przerwy

Dziennik "The Independent" wymienia z kolei mecz Anglii z Polską jako jedno z pięciu najciekawszych spotkań całej marcowej serii eliminacji w Europie i ocenia, że powie on najwięcej o aktualnej formie zespołu Garetha Southgate'a.

"Nie można oczekiwać, że początkowe spotkanie z San Marino pokaże zbyt wiele, podobnie jak kolejny mecz z Albanią, ale to Polska jest najsilniejszym rywalem spośród trzech krajów, z którymi Anglia zmierzy się w tym miesiącu. Ponadto, kibice będą mieli do tego czasu lepsze wyobrażenie na temat planów Southgate'a, preferowanej taktyki czy składu" - tłumaczy gazeta.

Polacy z Anglikami zagrają 31 marca na Wembley. Wcześniej 25 marca rozpoczną eliminacje meczem z Węgrami w Budapeczcie, by trzy dni później podjąć w Warszawie Andorę.

