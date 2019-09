Niemcy wymęczyli zwycięstwo. Holandia zdemolowała

W spotkaniu eliminacji do Euro 2020 Niemcy w Moguncji rozgromili 11 czerwca Estonię.

09.09 - W spotkaniu grupy C Irlandia Północna podejmowała Niemcy.

El. ME: Irlandia Północna - Niemcy

Sensacja w Baku. Wicemistrzowie świata stracili punkty Do nie lada... czytaj dalej » W poprzedniej kolejce spotkań Niemcy niespodziewanie przegrali w Hamburgu z Holandią 2:4, co skrzętnie wykorzystali Irlandczycy z Północy, którzy pokonali Luksemburg i z dorobkiem 12 punktów uplasowali się na pierwszym miejscu w tabeli. Jednak podopieczni Martina O'Neilla nie grali jeszcze z najmocniejszymi zespołami w grupie – pierwszy sprawdzian mieli w poniedziałkowy wieczór w Belfaście, gdy na ich drodze stanął zespół Loewa.

Kłopoty Niemców

Gospodarze nie przestraszyli się utytułowanych rywali. Co więcej, już na początku meczu mieli dwie bardzo dobre okazje, by wyjść na prowadzenie. Najpierw Conor Washington po dośrodkowaniu nie trafił czysto w piłkę i ta przeleciała nad poprzeczką, a po chwili ten sam zawodnik oddał strzał na prawy słupek, ale dobrze interweniował Manuel Neuer.

Niemcy odpowiedzieli nieco później – szansę miał Timo Werner, jednak piłka po rykoszecie opuściła boisko. Marco Reus wykonał rzut rożny i okazję miał Niklas Suele, ale uprzedził go Bailey-Peacock-Farrell. W samej końcówce doszło do kolejnej wymiany ciosów, ale uderzenie leżącego na ziemi Washingtona jakimś cudem zdołał wybronić Neuer. Nie trafił również Werner.

Niemcy mieli aż 74 procent posiadania piłki, ale to piłkarze O'Neilla byli bliżsi strzelenia gola.

Dali radę

Druga połowa rozpoczęła się dla Irlandczyków w najgorszy możliwy sposób. Była 48. minuta, gdy Julian Brandt zgrał głową do będącego w polu karnym Marcela Halstenberga, który huknął nie do obrony w prawy róg bramki. Gospodarze również powinni zanotować trafienie - rezerwowy Gavin Whyte dograł do Stevena Davisa, a ten w idealnej sytuacji uderzył obok słupka.

Bośniacy bez trenera. "Czuję się odpowiedzialny, rezygnuję" Miała być walka o... czytaj dalej » Niewykorzystane sytuacje się mszczą – w tym przypadku na nieudany strzał Davisa odpowiedział w 92. minucie Serge Gnabry. Skrzydłowy Bayernu Monachium dostał podanie od rezerwowego Kaia Havertza i ustalił wynik.

Zespół Loewa momentami grał chaotycznie i bez pomysłu, ale ostatecznie zdołał wywalczyć trzy niezwykle ważne punkty.

Holendrzy zgodnie z planem

W innym spotkaniu grupy C Estończycy podejmowali Holendrów. W pierwszej połowie goście mieli zdecydowaną przewagę, ale zdołali strzelić tylko jednego gola – Daley Blind dośrodkował z lewej strony, a Ryan Babel pewnie uderzył z pierwszej piłki.

Po przerwie to również Babel strzelił drugiego gola – niepilnowany wbiegł między dwóch obrońców i oddał skuteczny strzał po podaniu Memphisa Depaya. Zawodnik Olympique Lyon również wpisał się na listę strzelców – pokonał bramkarza podkręconym strzałem. To także po jego dośrodkowaniu na 4:0 podwyższył Georginio Wijnaldum. Oranje bez większych problemów zainkasowali trzy "oczka".

Źródło: Getty Images Babel strzela gola dla Holandii

Wyniki poniedziałkowych spotkań eliminacyjnych do Euro 2020:

Grupa C

Irlandia Północna - Niemcy 0:2 (0:0)

Estonia - Holandia 0:4 (0:1)

Grupa E

Azerbejdżan - Chorwacja 1:1 (0:1)

Węgry - Słowacja 1:2 (0:1)

Grupa G

Słowenia - Izrael 3:2 (1:0)

Polska - Austria 0:0

Łotwa - Macedonia 0:2 (0:2)

Grupa I

Szkocja - Belgia 0:4 (0:3)

San Marino - Cypr 0:4 (0:2)

Rosja - Kazachstan 1:0 (0:0)