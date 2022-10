Z Czechami na początek i koniec eliminacji. Polacy poznali terminarz

Oprócz losowanej z pierwszego koszyka Polski oraz Czech i Albanii w grupie E wystąpią Wyspy Owcze i Mołdawia.



Losowanie eliminacji Euro 2024 w Niemczech odbyło się w niedzielne południe we Frankfurcie, a wieczorem podano terminarz.

Najpierw Czesi i Albańczycy

Michniewicz po losowaniu: mogło być gorzej, trzeba awansować na mistrzostwa Selekcjoner... czytaj dalej » Polska rozpocznie rywalizację od marcowych meczów z Czechami na wyjeździe i Albanią u siebie. W czerwcu Biało-Czerwonych czeka w tej grupie tylko wyjazd do Mołdawii, we wrześniu zagrają u siebie z Wyspami Owczymi i na wyjeździe z Albanią, w październiku - na wyjeździe z Wyspami Owczymi i u siebie z Mołdawią, a zakończą listopadowym spotkaniem u siebie z Czechami.



W eliminacjach ME wystąpią 53 drużyny, podzielone na 10 grup - siedem z pięcioma zespołami i trzy z sześcioma. Niemcy, jako gospodarz turnieju, nie wystąpią w eliminacjach. Nie zagra także Rosja, wykluczona z powodu inwazji na Ukrainę.



Dwie najlepsze drużyny z każdej z 10 grup awansują do turnieju finałowego (14 czerwca - 14 lipca 2024), a pozostałych trzech finalistów wyłonią baraże spośród najlepszych zespołów Ligi Narodów, które nie wywalczyły tego awansu.

Terminarz reprezentacji Polski w grupie E eliminacji Euro 2024 (mecze o 20.45)



24 marca 2023

Czechy – Polska



27 marca 2023

Polska – Albania



20 czerwca 2023

Mołdawia – Polska



7 września 2023

Polska – Wyspy Owcze



10 września 2023

Albania – Polska



12 października 2023

Wyspy Owcze – Polska



15 października 2023

Polska – Mołdawia



17 listopada 2023

Polska – Czechy