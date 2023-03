Boniek apeluje o spokój. "Jeszcze jeden mecz Roberta bez gola i będziemy zwalniać go z reprezentacji"

Lederman: to duży honor być na tej liście

22.03 | Brak kamer w szatni, zakaz cofania autokaru - to tylko niektóre z nowych zasad wprowadzonych przez Fernando Santosa, bardzo podobnych, które były w kadrze Adama Nawałki.

Santos: to nie może się więcej wydarzyć

- Wszyscy oczekiwaliśmy, że będziemy mieli więcej punktów. Wmawiamy sobie cały czas, że to jest najłatwiejsza grupa eliminacji i wszystkie mecze wygra się jeszcze przed wyjściem na boisko. Tymczasem pierwsze spotkania pokazały, że tak nie jest - podkreślił Boniek.

"Trzeba dać nowemu trenerowi czas na pracę"

Oceniając postawę reprezentacji Polski, były wybitny piłkarz zaznaczył, że najważniejsze są punkty, a z opiniami na temat pracy Santosa trzeba się wstrzymać.

- Najważniejsze jest to, że po tej "czeskiej katastrofie" reprezentacja od razu zdobyła trzy punkty. Często jest tak, że po ciężkich meczach trudno się odbudować. Wygraliśmy, co jest bardzo potrzebne do awansu - zaznaczył.

- Z oceną trzeba się wstrzymać, dać nowemu trenerowi czas na pracę. Na pewno zebrał kapitalny materiał. Wystarczy zobaczyć, w jakim składzie wyszliśmy na boisko w Pradze, a w jakim w Warszawie. Pewne koncepcje trenerowi się zmieniły, podobnie jak perspektywa oceny niektórych zawodników - zauważył prezes PZPN w latach 2012-2021.

- Od początku mówiłem, że Santos to najlepszy wybór, jakiego w teorii mógł dokonać PZPN. Człowiek z imponującym CV, doświadczony, od dawna działający w futbolu reprezentacyjnym. Natomiast sportowo musi wszystko teraz potwierdzić. W sporcie nic nie dostaje się za zasługi - powiedział Boniek.

Źródło: PAP Fernando Santos miał powody do radości

Boniek o Krychowiaku, Salamonie oraz Lewandowskim

- To wybór Santosa. Prywatnie każdego może być szkoda, a Grzegorz to jest fajny, porządny chłopak. Trener uznał, że chce spróbować w środku pola młodszych piłkarzy. Ale powiedział też, że nikogo na razie nie skreśla i to nie są definitywne decyzje - podkreślił.

- Przed pierwszym meczem nie stawiał też na Bartosza Salamona, tymczasem w starciu z Albanią na pewno był pozytywnie zaskoczony jego postawą. On ma ten spokój, doświadczenie i charyzmę. [...] Kierował kolegami, którzy może indywidualnie są troszkę lepsi, grają w lepszych klubach. Ale to on ma na nich większy wpływ niż oni na innych - zaznaczył Boniek.

Przy okazji odniósł się do słabszej niż w przeszłości skuteczności w kadrze Roberta Lewandowskiego.

- My już tacy jesteśmy, że popadamy ze skrajności w skrajność. Jeszcze jeden mecz Roberta bez gola i już będziemy zwalniać go z reprezentacji. Żyjemy w takich czasach, że działamy szybko, pochopnie, wydajemy opinie na lewo i na prawo. A to nie powinno tak działać w futbolu. Ogólnie, oceniając po tych dwóch meczach cała kadrę, nie ma co płakać. Dajmy czas i zachowajmy spokój - zakończył 80-krotny reprezentant Polski.