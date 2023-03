Selekcjoner wskazał największy pozytyw meczu z Albanią

POLSKA - ALBANIA, ZAPIS RELACJI W EUROSPORT.PL>>>

Na inaugurację walki o przyszłoroczne Euro Polacy w bardzo słabym stylu przegrali z Czechami 1:3 w Pradze. Po piątkowym meczu na zespół spadło wiele słów krytyki.

W poniedziałek trener zdecydował się na wiele zmian w składzie i gra wyglądała lepiej niż kilka dni wcześniej. Widać było większe zaangażowanie kadrowiczów. Biało-Czerwoni zwyciężyli 1:0.

Podejście piłkarzy największym pozytywem dla trenera

- Najważniejsza tego dnia była wygrana. Albania w niczym mnie nie zaskoczyła. Za nami tylko tydzień wspólnej pracy, zaledwie kilka treningów. Wiem, że możemy poprawić wiele rzeczy. Będziemy budować zespół krok po kroku - mówił po spotkaniu Santos.

- Najbardziej podobało mi się podejście zawodników, pełne poświęcenie. Wszyscy wzajemnie sobie pomagali. Bardzo mi się podobało wsparcie publiczności, to jest bardzo istotne dla zawodników. Chcę podziękować wszystkim, którzy nas wspierali i cierpieli razem z kadrą oczekując zwycięstwa. Oczywiście ważny jest także charakter zawodników. Wiemy, że możemy być lepsi i w przyszłości będzie to lepiej wyglądało. To zwycięstwo było ważne. Nasza drużyna kontrolowała to spotkanie, mieliśmy więcej sytuacji strzeleckich. Przed nami jeszcze wiele pracy - nie miał wątpliwości szkoleniowiec.

Źródło: PAP / TVN24 Fernando Santos miał powody do radości

To jest punkt wyjścia

Reprezentacja w meczu w Pradze nie zaprezentowała ładnego stylu. W Warszawie także kibice nie oglądali wielu dobrych akcji.

- Myślę, że ci piłkarze mogą grać ładnie, widowiskowo, ciekawie. Jeśli podtrzymamy poziom koncentracji, solidarności i zaangażowania, to tak się może stać. To jest punkt wyjścia, żebyśmy mogli dobrze pracować i do lepszej gry. Jest jeszcze wiele problemów do rozwiązania - dodał trener po drugim meczu Polaków pod jego wodzą.

Kolejne spotkania eliminacyjne są zaplanowane na czerwiec. Santos cieszy się z takiego obrotu sprawy.

- Przed następnymi meczami będziemy mieli więcej czasu na treningi, będzie także mecz towarzyski. To będzie okazja do tego, by tak zaplanować zajęcia, aby ta ekipa ewoluowała w dobrą stronę. Chodzi o to, aby drużyna nie tylko grała widowiskowo i wygrywała. W tych dwóch meczach na murawie nie pojawili się niektórzy powołani zawodnicy, ale być może w przyszłości dostaną szansę. Co innego jest obserwowanie treningów, a co innego oglądanie ich występów w telewizji. Poniedziałkowe decyzje personalne miały większy związek z tym, jak wyglądały treningi. Teraz mając większą świadomość i bardziej znając piłkarzy, będę mógł ich lepiej pozycjonować na boisku - dodał Portugalczyk.

20 czerwca Biało-Czerwoni na wyjeździe zmierzą się z Mołdawią, która w poniedziałek niespodziewanie zremisowała u siebie z Czechami 0:0.

El. Euro 2024. Mecz Polska - Albania

Polska - Albania 1:0 (1:0)

Bramka: Karol Świderski (41).



Polska: Wojciech Szczęsny - Przemysław Frankowski, Jan Bednarek, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior - Nicola Zalewski (68. Michał Skóraś), Karol Linetty (77. Damian Szymański), Piotr Zieliński, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski, Karol Świderski (89. Sebastian Szymański).

Albania: Thomas Strakosha - Ivan Balliu, Marash Kumbulla, Enea Mihaj, Elseid Hysaj - Ylber Ramadani, Klaus Gjasula (88. Qazim Laci), Kristjan Asllani (76. Nedim Bajrami), Jasir Asani (70. Anis Mehmeti) - Myrto Uzuni, Sokol Cikalleshi (76. Taulant Seferi).