Santos o pierwszych miesiącach pracy z kadrą. Przyznał się do jednego błędu

W maju mijają trzy miesiące, od kiedy portugalski trener został selekcjonerem reprezentacji Polski. Pod wodzą Santosa Polacy rozegrali pod koniec marca dwa mecze w eliminacjach do Euro 2024. Najpierw przegrali po bardzo słabej grze w Pradze z Czechami 1:3, a kilka dni potem po niewiele lepszym występie pokonali w Warszawie Albanię.

"Błąd w analizie"

- Zawsze są jakieś trudności, to normalne w tej roli. Trzeba poznać piłkarzy, funkcjonowanie grupy, kulturę. Ale to oczywiste. Najważniejszą kwestią było to, żeby poznać lepiej zawodników. Pierwsze dwa miesiące były czasem potrzebnym na analizę. Obejrzałem około 20 meczów reprezentacji, jeździłem też na spotkania ligowe. I później, gdy bezpośrednio poznałem tych piłkarzy, łączyłem w całość pozyskaną wiedzę. Również o ich charakterze i sposobie myślenia - mówi Santos.

We wspominanej Pradze już po trzech minutach Biało-Czerwoni przegrywali 0:2. Tak fatalnego początku pracy Portugalczyk na pewno nie przewidział.

- Normalne to nie było. Zupełnie nie spodziewałem się, że coś takiego może się wydarzyć. Mocno się tym przejąłem. Ale - jak powiedziałem później piłkarzom - musimy znaleźć coś pozytywnego w tym, co się wtedy stało. Ważne jest zrozumienie, co zrobiliśmy źle, aby tego nie powtórzyć. To był bardzo trudny moment. Nigdy wcześniej nie przeżyłem czegoś podobnego. Starałem się szukać przyczyny. Wcześniej miałem tylko trzy dni treningu z piłkarzami. Jak się okazało, popełniłem błąd w analizie. Mecz z Czechami pokazał, że nie byliśmy gotowi na taką zmianę w sposobie gry. To jest proces, który musi zająć trochę czasu. Z Albanią trzeba było odwrócić tę sytuację i sprawić, żeby zespół zagrał zgodnie z moim pomysłem. Źródło: Getty Images Fernando Santos pracuje z Polakami od początku 2023 roku

Santos: to będzie coś złego

Teraz przed jego podopiecznymi starcie z Mołdawią. Nikomu na stadionie w Kiszyniowie nie gra się łatwo. Przekonali się o tym Czesi, którzy po pewnym pokonaniu Polaków, tam tylko zremisowali bezbramkowo.

- Jeśli będziemy myśleli w ten sposób jak Czesi, że jesteśmy faworytami, to będzie coś złego. Nazwiska nie wygrywają meczów. To drużyny je wygrywają. W marcowym spotkaniu Czechów z Mołdawią stało się trochę to, co z nami w Pradze. Czeska drużyna była z nami bardziej waleczna, skoncentrowana. A odwrotnie z Mołdawią - to gospodarze zaimponowali tymi cechami. Organizacja, skupienie na meczu, intensywność, pasja - to musi mieć każdy zespół. Trzeba zachować balans między tymi kwestiami. W Kiszyniowie musimy być skoncentrowani i waleczni, bo Mołdawia jest bardzo mocna w tych aspektach. I wtedy szala może przechylić na naszą stronę ze względu na umiejętności indywidualne.

Duży ładunek emocjonalny

Przed spotkaniem z Mołdawią, 16 czerwca na PGE Narodowym nasza reprezentacja zmierzy się w sparingu z Niemcami.

- Kluczową kwestią dla reprezentacji Polski jest zakwalifikowanie się do Euro 2024. W czerwcu czeka nas mecz z Niemcami, który niesie duży ładunek emocjonalny. Patrząc wyłącznie pod kątem rozwoju drużyny, to niekoniecznie jest pozytywne - ocenił selekcjoner.

W grupie E kwalifikacji Euro 2024 Biało-Czerwoni zajmują drugie miejsce (3 punkty). Na inaugurację w marcu przegrali z Czechami (1:3), następnie pokonali Albanię (1:0). Na przyszłoroczny turniej awansują dwie najlepsze ekipy w tabeli.