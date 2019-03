Brzęczek przeprowadził pierwszy trening. Zabrakło dziesięciu piłkarzy

Brzęczek: to wyrównana grupa

Brzęczek: to wyrównana grupa

Nie ilość napastników na boisku decyduje o tworzeniu sytuacji. Ich skuteczność nie jest problemem. Musimy tylko ten potencjał z klubów przełożyć na kadrę - przyznał selekcjoner Jerzy Brzęczek pytany o to, czy rozważa wystawienie w pierwszym składzie i Roberta Lewandowskiego, i Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

- Przeciwko Austrii nie wystarczy ładna gra – powiedział Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, która w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020.

Na murawie zameldowało się 17 zawodników, w tym trzech bramkarzy. W hotelu pozostało dziesięciu piłkarzy, którzy odpoczywali po wczorajszych spotkaniach lub mieli zajęcia indywidualne. W tej grupie byli m.in. Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Jakub Błaszczykowski, Piotr Zieliński czy Grzegorz Krychowiak.

"Cieszą dwie rzeczy"

Ból głowy selekcjonera. "Piątek nie powinien być rozgoryczony" Robert... czytaj dalej » Najważniejszą informacją jest, że wszyscy kadrowicze są gotowi do ciężkiej pracy.

- Cieszą dwie rzeczy - wszyscy są zdrowi poza drobnymi stłuczeniami oraz większość zawodników gra w podstawowych składach i są w dobrej dyspozycji. Teraz trzeba to przenieść na reprezentację - cieszył się trener Jerzy Brzęczek.

"Mają predyspozycje"

Jednym z najbardziej doświadczonych zawodników, którzy wzięli udział w poniedziałkowym rozruchu był Kamil Glik. Obrońca Monaco swój mecz ligowy rozgrywał w piątek (wygrana z Lille 1:0).

- Grupa zawodników, która teraz jest na zgrupowaniu naszej reprezentacji ma predyspozycje, aby pojechać na przyszłoroczne mistrzostwa Europy - ocenił Glik. - Atmosferę i wszystko co dzieje się wokół reprezentacji budują wyniki. Jeśli będą one dobre, to będzie nam łatwiej - przyznał defensor.

Do reprezentacji Polski wrócił Michał Pazdan, który pierwszy raz został powołany przez Jerzego Brzęczka. On w poniedziałek nie trenował.



- U poprzedniego selekcjonera częściej grałem u boku Michała - przypomniał Glik. - Teraz jednak coraz lepiej w swoim klubie radzi sobie Jan Bednarek. Decyzja o tym kto zagra należy do trenera - zaznaczył środkowy obrońca Monaco.

Źródło: PAP/EPA Kamil Glik na czele trenujących kadrowiczów

Teraz Austria i Łotwa

Brzęczek ostrzega. "Austria jest drużyną nieprzyjemną, ładna gra nie wystarczy" - Rozpoczynamy... czytaj dalej » W poniedziałek reprezentacja Polski zaczęła pracę przed czwartkowym meczem w Wiedniu z Austrią i niedzielnym w Warszawie z Łotwą w el. Euro 2020. W grupie G Biało-Czerwoni rywalizować będą także z Macedonią, Słowenią i Izraelem.

We wtorek kadra już w komplecie ma trenować na stadionie Polonii Warszawa. Natomiast w środę o 11.15 zaplanowany jest wylot do Wiednia.



Bezpośrednio po meczu zaplanowany jest powrót do Warszawy, a w piątek trening na boisku KS ZWAR. W sobotę na PGE Narodowym odbędą się konferencje reprezentacji Polski i Łotwy.

Lista nieobecnych na pierwszym treningu:

Robert Lewandowski

Arkadiusz Milik

Krzysztof Piątek

Michał Pazdan

Arkadiusz Reca

Jakub Błaszczykowski

Przemysła Frankowski

Piotr Zieliński

Grzegorz Krychowiak

Damian Kądzior

Kadra Polski na mecze z Austrią i Łotwą:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Robert Gumny (Lech Poznań), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (SK Ankaragucu), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo);

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Wisła Kraków), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Damian Szymański (Achmat Grozny), Piotr Zieliński (Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze);

Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (AC Milan).