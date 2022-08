Liga Mistrzów w Polsce tylko z Szachtarem. Dynamo bezradne w Lizbonie

Piłkarze Dynama w Lizbonie nie mieli nic do powiedzenia

Ukraińskie kluby, od lat rywalizujące jesienią w europejskiej elicie, z powodu rosyjskiej agresji nie mogą występować na własnych stadionach. Dlatego też w tym sezonie rywali w rozgrywkach UEFA podejmować będą nad Wisłą.

I akurat we wtorek, gdy pewny fazy grupowej Szachtar w atmosferze sporego zainteresowania kibiców rozpoczął sprzedaż na domowe spotkania Champions League na stadionie Legii, Dynamo grało w Lizbonie decydujące spotkanie o wejście do LM. Tydzień wcześniej w Łodzi miało mało do powiedzenia i przegrało z Benficą 0:2.

W kolejnych dniach ukraiński klub poinformował, że od września do listopada na stadion ŁKS nie powróci. Wedle niepotwierdzonych informacji ma się przenieść do Krakowa, ale dywagacje te na pewno nie będą dotyczyć Ligi Mistrzów.

Wicemistrz pogrążonego wojną kraju na Estadio da Luz bowiem jedynie statystował. Dla Portugalczyków trafiali kolejno Nicolas Otamendi, Rafa Silva oraz David Neres, czym przypieczętowali właściwie pewny już na półmetku awans. Kędziora rozegrał pełne 90 minut, lecz przez większość czasu niczym reszta kolegów był głównie tłem dla świetnie dysponowanych lizbończyków.

Na kijowianach polskich akcentów w tej rundzie nie koniec. Karabach Agdam, który w pierwszej rundzie rozbił Lecha Poznań, we wtorek także pożegnał się z najbardziej elitarnymi rozgrywkami. Po bezbramkowym remisie u siebie tym razem w Belgradzie poniósł porażkę 1:2 z Crveną zvezdą.

O losach kolejnego ze spotkań zadecydowała emocjonująca końcówka. Maccabi Hajfa triumfowało u siebie 3:2 z Viktorą Pilzno, lecz w Czechach jeszcze do 90. minuty przegrywało 1:2. Ostatecznie remis dał izraelskiemu zespołowi... samobójczy gol Milana Pavkova.

W środę trzy kolejne mecze eliminacji. W czwartek losowanie fazy grupowej.

4. runda eliminacji Ligi Mistrzów:

Wtorek:

Benfica - Dynamo Kijów 3:0 (Wynik pierwszego meczu 2:0; Awans - Benfica)

Crvena zvezda - Karabach Agdam 2:1 (Wynik pierwszego meczu 0:0; Awans - Crvena)

Viktoria Pilzno - Maccabi Hajfa 2:2 (Wynik pierwszego spotkania 2:3; Awans - Maccabi)

Środa (początek godz. 21:00):

Dinamo Zagrzeb - Bodo (Wynik pierwszego meczu 0:1)

PSV - Rangers (Wynik pierwszego meczu 2:2)

Trabzonspor - Kopenhaga (Wynik pierwszego meczu 1:2)