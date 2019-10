Kadra U-21 stanęła na wysokości zadania. Serbowie wracają z niczym

Był to czwarty mecz Biało-Czerwonych w eliminacjach. Wcześniej młodzi polscy piłkarze pokonali we wrześniu na wyjeździe Łotwę 1:0 oraz Estonię na swoim terenie 4:0. W miniony piątek podopieczni Czesława Michniewicza przywieźli bardzo cenny punkt z Rosji, dzięki remisowi 2:2.

We wtorkowy wieczór polska drużyna ponownie nie dała się pokonać i zgarnęła kolejne trzy punkty. Oznacza to, że piłkarze Michniewicza zajmują pierwsze miejsce w tabeli grupy 5 eliminacji. Biało-Czerwoni mają dziesięć punktów i o dwa wyprzedzają Rosjan, którzy w swoim meczu rozbili we wtorek Estończyków 5:0.

Bramkę na wagę zwycięstwa strzelił w 79. minucie Mateusz Bogusz. 18-letni pomocnik trafił do siatki z bliskiej odległości, dzięki idealnemu podaniu wzdłuż bramki od Patryka Klimali. Polacy mogli objąć prowadzenie wcześniej.

Tuż przed końcem pierwszej połowy świetnie z piłką zabrał się Klimala, ale strzelił w słupek. Polacy zaprezentowali się na stadionie Widzewa z bardzo dobrej strony, tworząc sporo groźnych sytuacji pod serbską bramką.

15 listopada Polska gra na wyjeździe z trzecią w tabeli Bułgarią, która traci do lidera pięć punktów. Kolejne spotkania eliminacji odbędą się w marcu przyszłego roku.