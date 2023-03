Duńczycy w szoku. Wypuścili z rąk zwycięstwo

Trudna noc Polaków po meczu z Czechami. "Wiele rozmów wewnątrz grupy" W reprezentacji... czytaj dalej » W grupie H rywalizują jeszcze Irlandia Północna, Słowenia, Finlandia i San Marino. W pierwszej kolejce, rozegranej w czwartek, Dania pokonała u siebie Finlandię 3:1, a Kazachstan przegrał na własnym stadionie ze Słowenią 1:2.

Niesamowita pogoń Kazachów

W niedzielę doszło do spotkania Kazachów z Duńczykami. Faworytami byli półfinaliści ostatnich mistrzostw Europy i z tej roli długo wywiązywali się wzorowo. Do przerwy prowadzili 2:0 po dwóch golach Rasmusa Hojlunda, napastnika na co dzień grającego we włoskiej Atalancie.

Gospodarze odpowiedzieli w 73. minucie, gdy rzut karny wykorzystał Baktijar Zajnutdinow.

I poszli za ciosem. W minucie 86. efektownie z dystansu do siatki Duńczyków trafił Aschat Tagybergen, a trzy minuty później bramkę na 3:2 po uderzeniu głową zdobył Abat Aimbetow.

Dania była w szoku, już nie zareagowała.

Źródło: PAP/EPA Duńscy zawodnicy byli załamani

W pozostałych niedzielnych meczach grupy H Słowenia zmierzy się z San Marino, a Irlandia Północna zagra z Finlandią.

