Pierwsza reakcja Krychowiaka po braku powołania

Pierwsze powołania następcy Czesława Michniewicza długo były owiane tajemnicą. W piątek 17 marca, czyli cztery dni przed początkiem zgrupowania, na PGE Narodowym odbyła się konferencja prasowa, na której portugalski trener ogłosił nazwiska 25 zawodników.

Kadra reprezentacji Polski na mecze z Czechami i Albanią Fernando Santos... czytaj dalej » - Mamy listę około 90 nazwisk, z niej wybieraliśmy. Wiem, że nigdy nie ma sprawiedliwości - to co dla jednych jest sprawiedliwe, dla innych nie jest. Podjąłem te decyzje świadomie, bez względu na to, czy mam rację, czy nie. Dzisiaj są takie nazwiska, może innym razem będą inne. Ale na razie najważniejsze są dla mnie nazwiska tych 25 piłkarzy - tłumaczył na konferencji prasowej Portugalczyk.

Czas Krychowiaka dobiega końca?

Na krótkiej liście razie brak Kamila Glika oraz Arkadiusza Milika, ale oni akurat mają problemy zdrowotne.

Co innego również pominięty przez Santosa Grzegorz Krychowiak. Rezygnacja z usług etatowego reprezentanta Polski to zdecydowanie wydarzenie numer 1 piątkowych powołań.

Krychowiak gra w reprezentacji Polski od 2008 roku, ale wiele wskazuje na to, że jego czas w koszulce z orzełkiem na piersi właśnie dobiega końca.

Do pominięcia swojej osoby przez nowego selekcjonera reprezentacji Polski Krychowiak odniósł się krótko wieczorem w mediach społecznościowych, komentując na Twitterze wpis portalu Łączy nas Piłka.

"Tęsknisz za meczami reprezentacji Polski?" - padło pytanie. "TAK" - odpisał wielkimi literami Krychowiak, który występuje w kadrze od kilkunastu lat.



TAK — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) March 17, 2023





Kadra reprezentacji Polski na mecze z Czechami i Albanią:



bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus);

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Napoli), Matty Cash (Aston Villa), Paweł Dawidowicz (Verona), Robert Gumny (Augsburg), Michał Karbownik (Fortuna), Jakub Kiwior (Arsenal), Kamil Piątkowski (Gent);

pomocnicy: Krystian Bielik (Birmingham), Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem), Ben Lederman (Raków), Karol Linetty (Torino), Damian Szymański (AEK), Sebastian Szymański (Feyenoord), Przemysław Frankowski (Lens), Jakub Kamiński (Wolfsburg), Michał Skóraś (Lech), Nicola Zalewski (Roma), Piotr Zieliński (Napoli);

napastnicy: Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piątek (Salernitana), Karol Świderski (Charlotte).

Oglądasz Wideo: tvn24 Fernando Santos podał nazwiska powołanych kadrowiczów

Kiedy i o której mecze z Czechami i Albanią?

Polscy piłkarze rozpoczną eliminacje do turnieju finałowego w Niemczech od meczu z Czechami w Pradze 24 marca, a trzy dni później podejmą w Warszawie Albanię. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 20.45. Wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.

Cel Biało-Czerwonych na oba te mecze? - Sześć punktów - odparł krótko Santos, pokazując liczbę na palcach, jakby upewniając się, że jest dobrze rozumiany.

W grupie E rywalami Biało-Czerwonych będą również Mołdawia i Wyspy Owcze.