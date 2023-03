17.03 | Grzegorz Mielcarski, Remigiusz Rzepka i Hubert Małowiejski dołączą do trzech portugalskich asystentów w sztabie Fernando Santosa w piłkarskiej reprezentacji Polski - potwierdził w piątek nowy selekcjoner.

Pierwsze powołania następcy Czesława Michniewicza długo były owiane tajemnicą. W piątek 17 marca, czyli cztery dni przed początkiem zgrupowania, na PGE Narodowym odbyła się konferencja prasowa, na której portugalski trener ogłosił nazwiska 25 zawodników.

Kadra reprezentacji Polski na mecze z Czechami i Albanią

Na liście nie ma m.in. doświadczonych Grzegorza Krychowiaka i mających problemy zdrowotne Kamila Glika oraz Arkadiusza Milika. Jest natomiast np. absolutny debiutant Ben Lederman z Rakowa Częstochowa, który urodził się w Stanach Zjednoczonych oraz dawno niewidziany w kadrze, mający trzy występy z orzełkiem na piersi Michał Karbownik z Fortuny Duesseldorf.

- Mamy listę około 90 nazwisk, z niej wybieraliśmy. Wiem, że nigdy nie ma sprawiedliwości - to co dla jednych jest sprawiedliwe, dla innych nie jest. Podjąłem te decyzje świadomie, bez względu na to, czy mam rację, czy nie. Dzisiaj są takie nazwiska, może innym razem będą inne. Ale na razie najważniejsze są dla mnie nazwiska tych 25 piłkarzy - tłumaczył na konferencji prasowej Portugalczyk.

Oglądasz Wideo: tvn24 Fernando Santos podał nazwiska powołanych kadrowiczów

Kadra reprezentacji Polski na mecze z Czechami i Albanią:



bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus);

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Napoli), Matty Cash (Aston Villa), Paweł Dawidowicz (Verona), Robert Gumny (Augsburg), Michał Karbownik (Fortuna), Jakub Kiwior (Arsenal), Kamil Piątkowski (Gent);

pomocnicy: Krystian Bielik (Birmingham), Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem), Ben Lederman (Raków), Karol Linetty (Torino), Damian Szymański (AEK), Sebastian Szymański (Feyenoord), Przemysław Frankowski (Lens), Jakub Kamiński (Wolfsburg), Michał Skóraś (Lech), Nicola Zalewski (Roma), Piotr Zieliński (Napoli);

napastnicy: Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piątek (Salernitana), Karol Świderski (Charlotte).

Źródło: PAP/Piotr Nowak Santos ogłosił pierwsze powołania

Kto może zagrać w meczach z Czechami i Albanią?

Chociaż nowy selekcjoner nie przeprowadził jeszcze żadnego treningu z reprezentacją Polski, już teraz, tuż przed zgrupowaniem, można wstępnie pokusić się o ocenę aktualnej formy kadrowiczów.

Zdecydowanie najwyższą dyspozycję prezentują nasi bramkarze. Cała trójka gra na co dzień w Serie A. Czy Wojciech Szczęsny zachowa bluzę z numerem jeden? Wydaje się, że tak, aczkolwiek zarówno Bartłomiej Drągowski, a zwłaszcza Łukasz Skorupski co tydzień pokazują się z bardzo dobrej strony.

Nie jest tajemnicą, że najwięcej problemów Polacy mają w obronie. Pewniacy na mistrzostwach świata Bartosz Bereszyński i Jakub Kiwior po tym, jak zimą zmienili kluby, mecze oglądają głównie z ławki rezerwowych. Nie gra też wspomniany i niepowołany Glik, który w lutym przeszedł zabieg kolana. Do regularnej gry wrócił natomiast Jan Bednarek. Obrońca Southampton wydaje się pewniakiem do pierwszego składu na mecz z Czechami, podobnie jak Matty Cash.

Oglądasz Wideo: tvn24 Santos: mam swój pomysł na grę

Ciekawie wygląda zestawienie drugiej linii, gdzie jest sporo świeżej krwi. Jak Biało-Czerwoni zaprezentują się bez Krychowiaka? Czy szansę debiutu otrzyma Lederman? Z grona powołanych pomocników, aż siedmiu preferuje grę w środku pola. Niepodważalną pozycję ma Piotr Zieliński z Napoli. Interesująco zapowiada się rywalizacja na skrzydłach. Cała czwórka (Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski, Jakub Kamiński, Michał Skóraś) regularnie zbiera minuty w swoich klubach, a w najwyższej formie wydaje się być nasz jedynak - jeśli chodzi o skrzydłowych - z ekstraklasy.

W ataku niepodważalną pozycję, mimo słabszej ostatnio dyspozycji, ma kapitan Robert Lewandowski. Patrząc na liczbę powołanych napastników (trzech, poprzednik powoływał zazwyczaj czterech), wydaje się, że selekcjoner będzie decydował się na grę jednym, zwłaszcza że na gola w klubie Krzysztof Piątek czeka od 5 listopada ubiegłego roku. Pierwsze odpowiedzi poznamy już w przyszłym tygodniu.

Kiedy i o której mecze z Czechami i Albanią?

Polscy piłkarze rozpoczną eliminacje do turnieju finałowego w Niemczech od meczu z Czechami w Pradze 24 marca, a trzy dni później podejmą w Warszawie Albanię. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 20.45. Wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.

Cel Biało-Czerwonych na oba te mecze? - Sześć punktów - odparł krótko Santos, pokazując liczbę na palcach, jakby upewniając się, że jest dobrze rozumiany.

W grupie E rywalami Biało-Czerwonych będą również Mołdawia i Wyspy Owcze.