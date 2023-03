Analitycy wyliczyli. Polacy z większymi szansami na awans niż finaliści Euro

Eliminacje startują w czwartek. Biorą w nich udział 53 zespoły, które podzielono na siedem grup po pięć i trzy po sześć. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z nich uzyskają awans na Euro 2024, które zostanie rozegrane w Niemczech.

Według symulacji firmy Gracenote, która zajmuje się analizą sportowych danych, regularnie prognozując wyniki wielkich imprez na podstawie milionów symulacji, Polska, która rozpocznie walkę o przepustkę na turniej finałowy od spotkania z Czechami w najbliższy piątek w Pradze, ma w grupie E największe szanse na zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc - 86 procent. Tyle samo przyznano Francuzom w grupie B (m.in. z Holandią) oraz Serbom w grupie G (m.in. z Węgrami). Szanse najbliższego rywala Biało-Czerwonych oceniono na 82 procent.

Wynik broniących tytułu Włoch to 78 procent, o jeden punkt procentowy więcej od ich finałowych rywali w 2021 roku - Anglii. Obie te drużyny są w tej samej grupie kwalifikacyjnej i zmierzą się ze sobą w czwartek w Neapolu.

Najwięcej uzyskała Portugalia, która faktycznie ma chyba najłatwiejszą grupę (najsilniejszymi rywalami mistrzów Europy z 2016 roku wydają się Bośniacy, Islandczycy oraz Słowacy) - 96 procent. Kolejne lokaty zajęły: Szwajcaria, Chorwacja i Hiszpania - po 90 procent. Więcej szans od Polaków przyznaje się - według analizy dokonanej przez firmę Gracenote - Belgom i Duńczykom - po 88 proc., oraz Holendrom - 87 proc.



- 11 teams have at least 80% chance of qualifying for Euro 2024 before a ball has been kicked



>90%





80 - 89%





70-79%





50-59%





40-49%





Our odds suggest 15 of these 20 will actually qualify.#EURO2024pic.twitter.com/Ota1tVk4k6 — Gracenote Live (@GracenoteLive) March 21, 2023

99,84 proc. szans Portugalczyków

Portugalczycy są również na czele wyliczeń "We Global Football" - prawdopodobieństwo ich udziału w turnieju finałowym szacuje się na blisko 100 procent. Co ciekawe, ten serwis daje Polakom więcej szans niż m.in. Francuzom, Holendrom czy Hiszpanom. Przy reprezentacji prowadzonej przez Fernando Santosa widnieje wartość 91 procent.



EURO 2024 Qualifying kicks off this week! The top 2 from each group will qualify for Germany 2024 . Where do you think we got it wrong? #EURO2024pic.twitter.com/HLEKklXhBn — We Global Football (@We_Global) March 20, 2023

Mecz Czechy - Polska odbędzie się w piątek o godz. 20.45 w Pradze.

Kadra reprezentacji Polski na mecze z Czechami i Albanią:



bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus);

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Tymoteusz Puchacz (Panathinaikos), Matty Cash (Aston Villa), Paweł Dawidowicz (Verona), Robert Gumny (Augsburg), Michał Karbownik (Fortuna), Jakub Kiwior (Arsenal)

pomocnicy: Krystian Bielik (Birmingham), Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem), Ben Lederman (Raków), Karol Linetty (Torino), Damian Szymański (AEK), Sebastian Szymański (Feyenoord), Przemysław Frankowski (Lens), Jakub Kamiński (Wolfsburg), Michał Skóraś (Lech), Nicola Zalewski (Roma), Piotr Zieliński (Napoli);

napastnicy: Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piątek (Salernitana), Karol Świderski (Charlotte).

