Polki zremisowały z Hiszpankami w meczu eliminacji Euro 2021

Polki rozpoczęły eliminacje z opóźnieniem. Początkowo miały zacząć spotkaniem z Czeszkami, ale ze względu na problemy rywalek mecz został przełożony. Podopieczne trenera Miłosza Stępińskiego ostatnio grały towarzysko z Cyprem (5:1) oraz Brazylią (1:3). Szkoleniowiec Biało-Czerwonych nie mógł skorzystać m.in. z zawodniczki Sevilli, Emilii Zdunek.

Faworytem wtorkowej rywalizacji były Hiszpanki. Piłkarki Jorge Vildy wygrały dwa pierwsze spotkania eliminacji Euro z Azerbejdżanem (4:0) i Czechami (5:1).

Hiszpańska dominacja

Pierwsza połowa meczu w Lublinie przebiegała pod dyktando rywalek. Mimo zdecydowanej przewagi w posiadaniu piłki nie potrafiły zdobyć bramki. Fantastycznie między słupkami bramki spisywała się Katarzyna Kiedrzynek. Bramkarka Paris Saint-Germain powstrzymywała strzały m.in. Aitany Bonami, na co dzień występującej w Barcelonie.

Po zmianie strony nadal napierały przyjezdne. O wielkim szczęściu Polki mogły mówić w 54. minucie, gdy piłka po strzale Jenifer Hermoso trafiła w słupek. Biało-Czerwone też zagroziły bramce strzeżonej przez Sandrę Panos. Dwadzieścia minut przed końcem spotkania mocnym uderzeniem z ponad 30 metrów popisała się Patrycja Balcerzak.

Frekwencja na meczu w Lublinie jest rekordową. Poprzednio, także na Arenie Lublin, mecz Polska - Włochy oglądało 7205 widzów.

Ten pierwszy raz

Polki jeszcze nigdy nie występowały na mistrzostwach Europy czy świata, jednak gra w czołowych klubach Europy pozwala mieć nadzieję, że właśnie teraz nadszedł czas. Bezbramkowy remis z Hiszpankami jest dobrym wynikiem.

Do finałów Euro 2021, które odbędą się w Anglii, awansuje 15 zespołów z kwalifikacji oraz gospodynie turnieju. Bezpośrednią przepustkę do ME uzyskają zwyciężczynie dziewięciu grup oraz trzy najlepsze zespoły z drugich miejsc. O kolejne trzy pozycje premiujące awansem powalczą ze sobą w barażach pozostałe ekipy z drugich lokat.

Polska – Hiszpania 0:0 (0:0)