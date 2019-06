Włosi nadal niepokonani. Insigne bohaterem

W spotkaniu eliminacji do Euro 2020 Niemcy w Moguncji rozgromili 11 czerwca Estonię.

11.06 - Włosi podejmowali Bośnię i Hercegowinę w eliminacjach do Euro 2020.

Przed wtorkowym meczem Włosi pewnie prowadzili w grupie J z dorobkiem dziewięciu punktów. Jednak podopiecznych Roberto Manciniego czekał jeszcze ważny test - spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Choć goście niespodziewanie przegrali w sobotę z Finlandią, to tym razem mieli do dyspozycji kluczowego zawodnika - Miralema Pjanica. Pomocnik Juventusu wrócił po karze zawieszenia za kartki.

Pierwsza połowa zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem Bośniaków. Była 33. minuta, gdy przyjezdni przeprowadzili błyskawiczną kontrę, a Edin Dżeko wykorzystał podanie Edina Visky i uderzeniem z bliskiej odległości nie dał szans bramkarzowi. Był to pierwszy gol stracony przez Włochów w eliminacjach. Wcześniej ci sami zawodnicy stworzyli groźną sytuację, ale wówczas na ich drodze stanął Leonardo Bonucci, który skierował piłkę na poprzeczkę.

Tymczasem Włosi, którzy mieli przewagę w posiadaniu piłki, nie potrafili stworzyć większego zagrożenia pod bramką rywali. Najlepszą okazję miał 36-letni Fabio Quagliarella, który zdecydował się na strzał z dystansu, jednak futbolówka nie przekroczyła linii. Kibice zgromadzeni na stadionie w Turynie nie mieli powodów do zadowolenia.

Piękne trafienie Insigne

Mancini od początku drugiej połowy desygnował do gry Federico Chiesę w miejsce Quagliarelli. Zawodnik Fiorentiny wniósł sporo ożywienia w poczynania Włochów. Już w 49. minucie gospodarze wyrównali. Federico Bernardeschi dośrodkował z rzutu rożnego przed pole karne, a Lorenzo Insigne popisał się pięknym uderzeniem z woleja. Widać, że to zagranie było ćwiczone na treningach, co przyniosło pożądany efekt.

Jednak przy uderzeniu Marco Verrattiego z 86. minuty Ibrahim Sehić nie miał już szans. Insigne wpadł w szesnastkę i dograł do niepilnowanego pomocnika PSG, który precyzyjnym uderzeniem na dalszy słupek zapewnił trzy punkty Italii.

Fatalna Grecja, popis Hamsika

W innych meczach grupy J Grecja przegrała u siebie z Armenią 2:3 i praktycznie pogrzebała szanse na awans, natomiast Finlandia zwyciężyła na wyjeździe z Liechtensteinem 2:0. W tabeli prowadzą Włosi, którzy o trzy punkty wyprzedzają Finów, a o sześć Armenię. Grecja jest czwarta (4 pkt), a Bośnia piąta (4 pkt). Tabelę zamyka Liechtenstein (bez punktu).

Z kolei w spotkaniu grupy E Azerbejdżan podejmował Słowację. Goście wygrali aż 5:1, a bohaterem był Marek Hamsik, który strzelił dwa gole. Dzięki wygranej Słowacy awansowali na drugie miejsce w tabeli. Trzy punkty przewagi mają Węgrzy, którzy pokonali u siebie Walię 1:0. W 81. minucie gola na wagę zwycięstwa strzelił Mate Patkai.

Wyniki wtorkowych meczów eliminacyjnych:



Grupa J

Grecja - Armenia 2:3

Włochy - Bośnia i Hercegowina 2:1

Liechtenstein - Finlandia 0:2

Grupa H

Albania - Mołdawia 2:0

Andora - Francja 0:4

Islandia - Turcja 2:1

Grupa C

Białoruś - Irlandia Północna 0:1

Niemcy - Estonia 8:0

Grupa E

Azerbejdżan - Słowacja 1:5

Węgry - Walia 1:0

Grupa I

Kazachstan - San Marino 4:0

Belgia - Szkocja 3:0

Rosja - Cypr 1:0