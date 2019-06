Mistrzowie świata na kolanach. Turcja na czele grupy H

W Konyi rywalizacja toczyła się o pozycję lidera grupy H. Po dwóch seriach spotkań obie ekipy miały na kontach komplet zwycięstw. Pierwszej pozycji broniła Francja, która we wcześniejszych meczach gładko uporała się z Mołdawią (4:1) i Islandią (4:0). Gospodarze przystępowali do niedzielnej konfrontacji bez straty żadnego gola po zwycięstwach z Albanią (2:0) i Mołdawią (4:0).

Trójkolorowi przyjechali do Turcji z nadziejami na przedłużenie swojej znakomitej serii w spotkaniach eliminacji mistrzostw Europy. W ostatnich piętnastu potyczkach w ramach kwalifikacji do czempionatu Starego Kontynentu ponieśli zaledwie jedną porażkę, we wrześniu 2010 roku przeciwko Białorusi (0:1). W pozostałych meczach zanotowali dziesięć zwycięstw oraz cztery remisy.

Sobotnie spotkanie od początku nie układało się jednak po ich myśli. Miejscowi kibice gwizdami i buczeniem starali się wywierać presję na Francuzach, a dobrze zorganizowana defensywa gospodarzy nie dopuszczała faworytów do dogodnych sytuacji podbramkowych.

W pierwszych dwóch kwadransach gra toczyła się głównie w środku pola i po obu stronach brakowało okazji do strzelenia gola. Z upływem czasu coraz mocniej do głosu dochodzili jednak gospodarze. W 30 minucie Turcy zdołali zaskoczyć francuską obronę po stałym fragmencie gry. Po dośrodkowaniu Cengiza Undera z rzutu wolnego Merih Demiral zgrał piłkę głową w pobliże pola bramkowego, a Kaan Ayhan, broniący na co dzień barw Fortuny Dusseldorf, bez przyjęcia skierował futbolówkę do siatki.

Po objęciu prowadzenia gospodarze szybko poszli za ciosem, dzięki czemu na przerwę schodzili z dwubramkową przewagą. Tym razem znakomitym strzałem z ostrego kąta popisał się zawodnik AS Roma Cengiz Under, wykorzystując fatalną postawę francuskich obrońców.

Mistrzowie bez armat

Mistrzowie świata w takiej sytuacji znaleźli się po raz pierwszy od czterech lat, gdy dwa gole w pierwszej połowie stracili w towarzyskim spotkaniu z Belgią.

2 - France have conceded 2+ goals in the first half for the 1st time since June 2015 against Belgium. Surprise.#TURFRApic.twitter.com/7i9z72zIsT — OptaJean (@OptaJean) 8 czerwca 2019

W drugiej odsłonie mogliśmy spodziewać się huraganowych ataków Trójkolorowych, jednak nic takiego nie miało miejsca. Reprezentanci Turcji znacznie częściej nacierali na bramkę strzeżoną przez Hugo Llorisa i gdyby nie brak dokładności przy wykończeniu akcji, mogli odnieść jeszcze bardziej okazałe zwycięstwo.

Mistrzowie świata wyraźnie rozczarowali i ponieśli zasłużoną porażkę. W całym spotkaniu nie oddali choćby jednego celnego uderzenia na bramkę rywali, a większość ich prób była blokowana przez obrońców.