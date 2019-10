Walka w grupie Polaków. Austriacy bliżej celu

Niepokonana u siebie od pięciu spotkań Słowenia podejmowała Austriaków. Po niespodziewanej porażce w Skopje z Macedonią Północną 1:2 gospodarze zamierzali ograć rywali. Z kolei goście nie przegrali od marca i nieudanego dwumeczu z Polską i Izraelem na początku eliminacji do Euro 2020.

Zabójcza końcówka meczu z Macedonią Północną. Reprezentacja Polski świętuje awans na Euro Udało się.... czytaj dalej » Od początku spotkania do ataku ruszyli gospodarze, ale ospały Josip Ilicić nie potrafił rozruszać drużyny. Jan Oblak udowodnił, że jest jednym z najlepszych specjalistów w swoim fachu, gdy w 13. minucie obronił na refleks strzał Michaela Gregoritscha z bliskiej odległości. Napastnik Augsburga wystąpił od pierwszej minuty w miejsce kontuzjowanego Marko Arnautovicia.

Stały fragment

To, co nie udało się Gregoritschowi, zrobił w 21. minucie Stefan Posch, który strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Valentino Lazaro pokonał słoweńskiego bramkarza. Gospodarze odpowiedzieli uderzeniem Jasmina Kurtica, ale Cican Stanković nie miał problemu z obroną.

Zdobyta bramka ustawiła mecz, gdyż podopieczni Franco Fody wycofali się i czekali na okazje do kontrataku. Spotkanie układało się po myśli gości dzięki stałemu fragmentowi gry.

Drugie 45 minut

Mimo że to Słoweńcy mieli doprowadzić do remisu, to po zmianie stron Austriacy nadal dyktowali warunki na Stadionie Stozice w Lublanie. Trener Matjaż Kek musiał próbować zmian, bo goście poczynali sobie nad wyraz dobrze. Znanego z występów w Jagiellonii Romana Bezjaka zmienił Miha Zajc. Swoich sił próbował Ilicić, ale dobrze między słupkami austriackiej bramki spisywał się Stanković. Rezerwowy Popović zamiast wzmocnić drużynę osłabił ją, faulując Sabitzera, za co otrzymał czerwoną kartkę.

Tym samym oba zespoły powtórzyły wynik czerwcowego meczu, ale Austriacy wciąż nie tracą bramek w rywalizacji ze Słoweńcami i zajmują 2. miejsce w tabeli grupy G premiowane awansem na mistrzostwa Europy.

W niedzielę, po wygranej z Macedonią Północną 2:0, udział w Euro 2020 zapewnili sobie polscy piłkarze. W tych eliminacjach czekają ich jeszcze dwa spotkania.

Słowenia - Austria 0:1 (0:1)

Bramka: Posch (21.)