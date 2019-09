Nie dali się dogonić. Pewne zwycięstwo Portugalczyków w Belgradzie

Piątek nie przestraszył Słoweńców. "Ruszał się tak, że pasowałby bardziej do Serie C" Słoweńskie media... czytaj dalej » Spotkanie grupy B w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2020 między Serbią a Portugalią w Belgradzie zapowiadało się ciekawie, ponieważ obu zespołom brakowało punktów. Gospodarze mieli ich przed sobotnią rywalizacją cztery i zajmowali trzecie miejsce, natomiast obrońcy mistrzowskiego tytułu mogli pochwalić się zaledwie dwoma.

Zbyt lekko dla Patricio

Goście, mobilizowani przez przez Cristiano Ronaldo, utrzymywali się przy piłce, ale nie przekładało się to na sytuacje bramkowe. CR7 po indywidualnej akcji Bernardo Silvy znalazł się przed bramkarzem Marko Dmitroviciem, ale nie trafił w piłkę. W odpowiedzi spore zagrożenie było po drugiej stronie, gdy w 38. minucie po podaniu Darko Lazarovicia strzelał Aleksandar Kolarov. Zbyt lekko dla Rui Patricio.

Wynik meczu otworzył przed przerwą William Carvalho, który najlepiej się odnalazł w zamieszaniu w polu karnym rywali. Pierwsza część gry zakończyła się skromnym, zasłużonym prowadzeniem podopiecznych Santosa.

Drugą połowę lepiej zaczęli goście, głównie za sprawą dwóch strzałów Ronaldo. Najpierw zawodnik Juventusu zdecydował się na zaskakujące uderzenie zza pola karnego, następnie z rzutu wolnego. Bez sukcesu. To, co nie udało się CR7, zrobił Goncalo Guedes, wbiegając w pole karne i mocnym strzałem pokonując Dmitrovicia. Było 2:0. Waleczni serbscy piłkarze nie zamierzali się poddać i w 68. minucie dośrodkowanie Dusana Tadicia z rzutu rożnego wykorzystał Nikola Milenković. Gol kontaktowy i głośny doping napędzał gospodarzy do ataków.

Gdy wydawało się, że prowadzeni przez trenera Ljubisę Tumbakovicia gracze podniosą się, geniusz Ronaldo dał znać o sobie i 10 minut przed końcem było 3:1. Gospodarze odpowiedzieli trafieniem Aleksandara Mitrovicia, ale po koronkowej akcji Portugalczycy podwyższyli na 4:2, po golu Silvy.

Dzięki wygranej Portugalia awansowała na drugie miejsce w grupie. Do prowadzącej Ukrainy traci 8 punktów, ale ma dwa rozegrane spotkania mniej.

Serbia – Portugalia 2:4 (0:1)

Bramki: Milenković (68.), Mitrović (85.) – Carvalho (42.), Guedes (58.), Ronaldo (80.), Silva (86.)

Wyniki pozostałych sobotnich meczów eliminacji mistrzostw Europy 2020:

Turcja - Andora 1:0

Bramki: Turfan 89

Francja - Albania 4:1 (2:0)

Bramki: Coman 8, 68, Giroud 27, Ikone 85 - Cikalleshi 90



Islandia - Mołdawia 3:0 (1:0)

Bramki: Sigthorsson 31, Bjarnason 55, Mudrac 77-samob.

Litwa - Ukraina 0:3 (0:2)

Bramki: Zinczenko 7, Marlos 27, Malinowski 62

Anglia - Bułgaria 4:0 (1:0)

Bramki: Kane 24, 50 (k), 73 (k), Sterling 55

Kosowo - Czechy 2:1 (1:1)

Bramki: Muriqi 20, Vojvoda 67 - Schick 16