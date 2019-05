Dostał powołanie, choć nie odbierał telefonu. "Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt"

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Z powodu urazów w zajęciach nie wzięli udziału Kamil Glik i Arkadiusz Reca. Ten drugi opuścił już zgrupowanie i mecze z Macedonią Północną (7.06, Skopje) i Izraelem (10.06, Warszawa) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020 obejrzy w telewizji.

Nie zagra z Polską przez ślub. Gwiazdor zaskoczył nawet trenera Munas Dabbur,... czytaj dalej » - Na jednym z ostatnich treningów Atalanty Bergamo Arkowi odnowił się uraz mięśnia przywodziciela. Leczenie potrwa co najmniej dwa tygodnie - powiedział doktor reprezentacji Jacek Jaroszewski.



Glikowi z kolei, podobnie jak w dwóch poprzednich latach pod koniec sezonu, doskwiera uraz przeciążeniowy ścięgna Achillesa w prawej nodze, ale kontuzja nie jest poważna.

Rozpromieniony Gikiewicz

Reszta drużyny trenowała z pełnym obciążeniem. Po zajęciach piłkarze tryskali humorem.

- Nie odbieram nieznanych numerów, więc Jerzy Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza - opowiadał w piątek Gikiewicz, który na początku tygodnia wywalczył awans do Bundesligi.

- Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje - dodał.

Gikiewicz, mimo 31 lat, w kadrze nigdy nie grał. Jak zatem wyglądało przyjęcie w reprezentacji? - Bardzo sympatycznie. Przedstawiłem się Łukaszowi Fabiańskiemu, to powiedział mi, żebym nie przesadzał, że mnie zna. Paru chłopaków znam osobiście, więc było łatwiej - opowiadał z szerokim uśmiechem.

Oglądaj Wideo: tvn24 Gikiewicz: nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt

Krychowiak odczuwa komfort

Gikiewicz to w kadrze nowicjusz, czego z pewnością nie można powiedzieć o Grzegorzu Krychowiaku. Piłkarz Lokomotiwu zdradził, że w drużynie panuje doskonała atmosfera, a duży wpływ na to miały dwa wygrane mecze na początku eliminacji.

- Jest pewien komfort w przygotowaniach do dwóch najbliższych spotkań. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre - stwierdził.



Pomocnik przyznał także, że na razie nie wie jeszcze zbyt wiele o najbliższych przeciwnikach, że analiza ich gry dopiero przed reprezentacją. - Wiemy tyle, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - analizował.

Oglądaj Wideo: tvn24 Krychowiak: o rywalach nie wiemy zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę

Zdrowy Rybus

Po treningu do dziennikarzy wyszedł także Maciej Rybus. Kolega klubowy Krychowiaka uporał się wreszcie z problemami zdrowotnymi i na zgrupowaniu pojawił się pierwszy raz od ubiegłorocznego mundialu.

- Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są - cieszył się.



- W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - dodał.

Na pytanie kto będzie trudniejszym rywalem - Macedonia Północna czy Izrael, Rybus nie potrafił na razie odpowiedzieć.

Oglądaj Wideo: tvn24 Rybus: W kadrze trochę się pozmieniało. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować

Szymański zbiera piłki

Kolejną szansę na pokazanie się w kadrze otrzymał też młody zawodnik Legii Warszawa Sebastian Szymański.

- Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi. Po zajęciach zbieram piłki, w tej kwestii nic się nie zmieniło. Jestem najmłodszy, więc taka jest moja rola. Będę to robił jeszcze przez ładnych parę lat - mówił z uśmiechem 20-latek.

Oglądaj Wideo: tvn24 Szymański: zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, skupiam się na reprezentacji

W czwartek polecą do Skopje

Po dwóch kolejkach eliminacji Euro 2020 Biało-Czerwoni z sześcioma punktami prowadzą w grupie G. O dwa mniej mają najbliżsi rywale Polaków: reprezentacje Macedonii Północnej i Izraela.

Do tych meczów reprezentacja Polski przygotowuje na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. W czwartek (6 czerwca) o godz. 11.30 Polacy wylecą do Skopje, gdzie dzień później zagrają z Macedonią Północną. Bezpośrednio po meczu zaplanowany jest powrót do Warszawy. Tam w poniedziałek (10 czerwca) na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz z Izraelem.