Loew po bolesnej porażce. "To sprawiedliwy wynik"

Przed starciem w Hamburgu niemiecka reprezentacja notowała serię 14 zwycięstw w eliminacjach do wielkiego turnieju. Bilans bramkowy z tych meczów prezentował się równie okazale: 58 zdobytych bramek i zaledwie siedem straconych. Każda seria ma swój koniec, o czym zespół Loewa boleśnie przekonał się w piątkowy wieczór.

Co prawda, w 9. minucie, po golu Serge’a Gnabry’ego, prowadzenie objęli gospodarze, ale następnie piłka dwa razy wpadła do bramki Niemców – trafił Frenkie de Jong i samobójcze trafienie zaliczył Jonathan Tah.

Niemcy zdołali wyrównać za sprawą Toniego Kroosa, który trafił z rzutu karnego, jednak finisz należał do Oranje. Gole Donyella Malena i Georginio Wijnalduma załatwiły sprawę wygranej drużyny Ronalda Koemana.

- Jesteśmy rozczarowani z powodu przegranej, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że jest to sprawiedliwy wynik. Holandia była lepszym zespołem, my natomiast graliśmy poniżej naszych możliwości przez całe spotkanie – powiedział Loew w wywiadzie dla oficjalnego serwisu Niemieckiego Związku Piłki Nożnej.

Niespodziewanym liderem grupy C jest Irlandia Północna. To właśnie z tą drużyną na wyjeździe zmierzą się Niemcy w najbliższej serii spotkań eliminacji do Euro 2020.

- Porażka z Holandią oznacza, że musimy teraz wygrać z Irlandią Północną. Nie da się ukryć, że na to spotkanie będziemy musieli zmienić taktykę. Irlandczycy prezentują kompletnie inny styl niż Holendrzy. Są bardzo dobrze przygotowani fizycznie, często zagrywają długie piłki, spodziewam się, że będą czekać na nasze ataki ustawieni głęboko na własnej połowie. Dzięki temu będziemy mieli więcej miejsca do rozgrywania akcji w ofensywie – ocenił Loew.

Młodzi muszą się uczyć

Bardzo słabe oceny za mecz Holandią zebrał wspomniany Tah. Poza samobójczym golem, popełnił on również błąd przy bramce zdobytej przez De Jonga.

- Nie brakuje nam jakości, piłkarze udowadniają to co tydzień. Młodzi piłkarze, jak Tah czy Niklas Suele, muszą się jeszcze kilku rzeczy nauczyć – podsumował selekcjoner reprezentacji Niemiec.