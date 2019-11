Na koszulkach rosyjskich piłkarzy flaga Serbii. "Trzeba klaskać z podniesionymi rękami"

Flagi obu krajów wyglądają podobnie, mają po trzy poziome pasy w tych samych kolorach, ale inny jest ich układ. Rosyjska to od góry biały, niebieski i czerwony. W serbskiej barwy czerwona i biała zamienione są miejscami.

Źródło: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/East News Koszulka reprezentacji Rosji nie przypadła do gustu

"Kiedy pokażecie rosyjski uniform?"

Niestety, na rękawkach rosyjskiej koszulki paski zostały tak umiejscowione, że wyglądają jak flaga Serbii. Nie umknęło to oczywiście uwadze kibiców.

"Świetna koszulka reprezentacji Serbii, a kiedy pokażecie rosyjski uniform?" - napisał jeden z internautów na stronie producenta strojów.

Na reakcję rosyjskiej centrali też nie trzeba było długo czekać. Decyzja mogła być tylko jedna.

"W nadchodzących meczach rosyjska drużyna narodowa będzie nadal korzystać z zestawu, w którym rozpoczęła rundę kwalifikacyjną" - poinformował tamtejszy związek piłkarski, cytowany przez AFP.



Wyświetl ten post na Instagramie. «Мы – сборная разных. Вместе от края до края», - @coldsiemens⠀ ⠀ ⠀ Post udostępniony przez adidas Russia (@adidasrussia) Lis 7, 2019 o 8:30 PST





Żart Czerczesowa

Trener reprezentacji Rosji Stanisław Czerczesow powiedział z kolei, że "rozwiązanie na rękawach jest ciekawe". W swoim stylu też zażartował. - Kiedy kibice, wspierający drużynę narodową, będą klaskać z poniesionymi rękami, to wtedy zobaczymy rosyjską flagę - wyjaśnił Czerczesow.

Niemieckiemu producentowi chyba jednak nie jest do śmiechu i zobowiązał się do poprawy wzoru. "Jesteśmy dumni, że od 12 lat możemy współpracować z Rosyjskim Związkiem Piłki Nożnej (RFU). Z pewnością wspólnie znajdziemy zadowalające rozwiązanie" - napisał "Adidas" w oświadczeniu.

Literówki w nazwiskach

"Nie wiem, co zrobiłbym na ich miejscu". Gwiazda Izraela rozumie obawy Polaków Reprezentacja... czytaj dalej » To nie pierwsze kontrowersje wokół strojów tego producenta w ostatnich dniach. W Niemczech, krótko po oficjalnej prezentacji nowej koszulki drużyny narodowej, okazało się, że w nadrukowanych na plecach nazwiskach dwóch reprezentantów są... literówki. Zamiast "Hector" (Jonas) pojawiło się "Hecktor", a zamiast "Waldschmidt" (Luca) na stroju, który kibice mogli kupić w sklepie internetowym, znalazło się "Waltschmidt".



"Przykro nam z powodu tego incydentu i natychmiast podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, by do takich błędów nie dochodziło" - przekazał rzecznik firmy, według którego pomyłka wynikała z "błędu technicznego".

Rosja jest wśród sześciu zespołów, które są już pewne występu w Euro 2020. W tym gronie jest też Polska. Niemcy o awans muszą jeszcze powalczyć.