Kane znowu trafił. Cztery gole Anglików na wyjeździe

"Witajcie, bracia" - takie napisy przywitały angielskich kibiców, którzy pojechali do Prisztiny na mecz eliminacji do EURO 2020 Kosowo - Anglia. Fani z Wysp Brytyjskich mogli również korzystać ze specjalnych zniżek w barach. Mecz zakończył się wygraną Anglii 4:0.

Sami kibice Synów Albionu stwierdzili, że w Prisztinie spotkali się z najlepszym przyjęciem w historii. W całym mieście powiewały angielskie flagi, a miejscowe bary przygotowały zniżki dla przyjezdnych, witając ich napisami "Welcome, brothers". Taka sytuacja to efekt stacjonowania w Kosowie brytyjskich żołnierzy w ramach NATO-wskiej misji KFOR.

Gareth Southgate dał szansę debiutu w bramce Nickowi Pope'owi. Jego koledzy z pola od początku nie forsowali tempa, a pierwsza połowa i tak zakończyła się ich prowadzeniem 1:0. W 32. minucie kombinacyjną akcję i podanie Alexa Oxlade'a-Chamberlaina wykorzystał Harry Winks, strzelając pierwszego gola w kadrze.

Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. Trafiający do siatki w każdym meczu Harry Kane tym razem uczynił to w minucie 79. minucie. Dla króla strzelców ostatniego mundialu to 12. gol w eliminacjach Euro 2020.

W końcówce wynik podwyższył Marcus Rashford, a już w w doliczonym czasie na 4:0 strzelił Mason Mount.

Mimo porażki gospodarze pewni są występów w barażach. Goście awans do przyszłorocznej imprezy mieli już zapewniony.

Polacy marzą o pierwszym koszyku

W przypadku wygranej Kosowa nad Anglią zwycięstwo Polaków we wtorkowym meczu ze Słowenią dałaby nadzieję reprezentacji Jerzego Brzęczka na awans do pierwszego koszyka przed losowaniem grup Euro. Oprócz trzech punktów na Stadionie Narodowym Biało-Czerwoni muszą teraz liczyć na spełnienie dwóch z trzech warunków: porażkę Niemców z Irlandią Północną (grają we wtorek), brak wygranej Hiszpanii z Rumunią (grają w poniedziałek) oraz brak zwycięstwa Francji w Albanii (mecz o 20:45).

Kosowo - Anglia 0:4 (0:1)

Bramki: Winks (32.), Kane (79), Rashford (83.), Mount (90.)