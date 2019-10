Brzęczek zaprzecza plotkom. "Boniek i tak często wzywa mnie na dywanik"

Biało-Czerwoni zaczęli kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw od czterech zwycięstw, w których nie stracili nawet gola. Wprawdzie styl, jaki zaprezentowali nie był dobry, ale najważniejszy był komplet punktów. We wrześniu natomiast najpierw przegrali na wyjeździe ze Słowenią 0:2, a potem bardzo szczęśliwie bezbramkowo zremisowali z Austrią w Warszawie.

Pytanie o "dywanik"

Po tych słabych występach pojawiły się nieoficjalne informacje, że Brzęczek był na "dywaniku" u prezesa PZPN Zbigniewa Bońka.

- Nie ma żadnych zarzutów. Od pierwszego dnia, gdy zostałem selekcjonerem, takich rozmów i "dywaników", jeśli mogę tak powiedzieć, było około pięćdziesięciu. Bardzo często rozmawiamy z prezesem na temat piłki i tego, co się dzieje, potencjału, możliwości reprezentacji. To jest normalna rzecz. Jasna sprawa, że wszyscy byliśmy niezadowoleni, zwłaszcza z pierwszej połowy meczu z Austrią. Teraz najważniejsze są dla nas dwa najbliższe spotkania, czwartkowe i niedzielne. Piłkarze się zbierają, później mamy pierwszy rozruch, a wieczorem w poniedziałek analizę tego, co się wydarzyło w meczu z Austrią - zapowiedział selekcjoner na poniedziałkowej konferencji prasowej.

"Nie musiałem gasić żadnych pożarów"

Przy okazji Brzęczek zdementował doniesienia, jakoby w czasie przerwy między zgrupowaniami musiał łagodzić konflikty w kadrze.

- Na pewno nie musiałem gasić żadnych pożarów - zaznaczył.

To było nawiązanie do informacji o niezadowoleniu Wojciecha Szczęsnego. Trener na pierwszego bramkarza kadry w jesiennych meczach wyznaczył Łukasza Fabiańskiego. Obecnie golkiper West Hamu leczy kontuzję i nie będzie występował przez kilka miesięcy. Wiadomo, że w czwartek na wyjeździe z Łotwą i w niedzielę u siebie z Macedonią Północną zaprezentuje się zawodnik Juventusu.

- Każdy chce grać, ale taka jest moja rola, żeby podejmować decyzje. Niestety, nie każdy z nich będzie zadowolony. Wojtek i Łukasz to bramkarze światowego formatu. Na początku kwalifikacji Wojtek był numerem jeden, później zmienił go Łukasz. Teraz przez uraz ponownie będzie pierwszym wyborem. Nie ma takiego rozwiązania, żeby wszyscy byli zadowoleni. Zarówno Wojtek, jak i Łukasz są bardzo potrzebni tej drużynie. Fabiański ma uraz, ale mam nadzieję, że wkrótce będzie do naszej dyspozycji. Odwiedziłem Szczęsnego, ale nie po to, aby wyjaśniać kwestię mojego wyboru - skwitował Brzęczek.

W środę kadrowicze polecą do Rygi. Powrót do kraju przewidziany jest bezpośrednio po meczu z Łotwą 10 października. Kolejne dwa dni selekcjoner i jego podopieczni spędzą na przygotowaniach do niedzielnego spotkania z Macedonią Północną w Warszawie.

Po sześciu kolejkach w tabeli grupy G eliminacji Euro 2020 prowadzi Polska z 13 punktami. O dwa wyprzedza Słowenię, a o trzy Austrię. Dalej sklasyfikowane są Macedonia Płn. i Izrael - po osiem. Tabelę zamyka Łotwa z zerowym dorobkiem.

Relacje tekstowe z czwartkowego i niedzielnego spotkania kadry w eurosport.pl. Początek meczów w Łotwą i Macedonią Północną o godz. 20.45.