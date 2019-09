Skandal na Stade de France. Puścili zły hymn i pogrążyli się przeprosinami

Od lat tradycją meczów międzynarodowych jest odgrywanie hymnów reprezentacji. Tradycyjnie też jako pierwszy rozbrzmiewa hymn gości. Podobnie miało być przed meczem Francji z Albanią w 5. kolejce eliminacji przyszłorocznych mistrzostw Europy.

Kompromitacja goniła kompromitację

Obie drużyny stanęły na środku boiska i pierwsi na swoją melodię narodową czekali albańscy piłkarze. Zamiast jednak nuty zwanej "Hymni i Flamurit" z głośników Stade de France popłynął hymn Andory.



The wrong national anthem was played for Albania before tonight’s #EURO2020 qualifier v France at the Stade de France



Andorra’s national anthem was played instead pic.twitter.com/ehSMa5Qb8j — GiveMeSport Football (@GMS__Football) September 7, 2019





Nie trzeba było znać hymnu Albanii, żeby się domyślić, że coś jest nie tak. Wystarczyło popatrzeć na miny zdezorientowanych piłkarzy w czerwonych bluzach. Pomyłka wywołała też gwizdy kibiców przyjezdnych, którzy zareagowali na pomyłkę środkowymi palcami.

Źródło: gettyimages.com Albańscy kibice dali wyraz swojego niezadowolenia

Źli na całe zdarzenie albańscy zawodnicy odmówili przywitania się z Francuzami i rozpoczęcia meczu, dopóki nie usłyszą właściwego hymnu. Przez kilka minut na murawie był spory chaos. Trenerzy rozmawiali ze sobą i z sędziami.

Piłkarze czekali na naprawienie błędu i gdy po kilku minutach doczekali się właściwej melodii, wtedy doszło do kolejnego faux pas. Tym razem nie popisał się spiker, który dwukrotnie przeprosił za całe zajście piłkarzy z... Armenii. Pozostał duży niesmak.

Pięć goli

Przez ten nieprzyjemny dyplomatyczny skandal spotkanie opóźniło się o kilka minut. Na boisku Francuzi nie dali szans rywalom, wygrywając 4:1. Dwie bramki zdobył Kingsley Coman, a po jednej Olivier Giroud oraz debiutujący w kadrze Didiera Deschampsa 21-letni Jonathan Ikone. Honorowego gola dla Albańczyków strzelił w 90. minucie z rzutu karnego Sokol Cikalleshi.

Trójkolorowi prowadzą w grupie H, ale identyczny dorobek - 12 punktów w pięciu meczach - mają Islandczycy, którzy wygrali w Reykjaviku z Mołdawią 3:0, oraz Turcy, którzy w Stambule wymęczyli zwycięstwo nad Andorą 1:0 po trafieniu w 89. minucie obrońcy Ozana Tufana.

Wyniki i program 5. i 6. kolejki meczów eliminacji ME 2020:



Grupa A

7 września, sobota

Kosowo - Czechy 2:1 (1:1)

Anglia - Bułgaria 4:0 (1:0)

10 września, wtorek

Southampton: Anglia - Kosowo (20.45)

Podgorica: Czarnogóra - Czechy (20.45)



Grupa B

7 września, sobota

Litwa - Ukraina 0:3 (0:2)

Serbia - Portugalia 2:4 (0:1)

10 września, wtorek

Wilno: Litwa - Portugalia (20.45)

Luksemburg: Luksemburg - Serbia (20.45)



grupa H

7 września, sobota

Islandia - Mołdawia 3:0 (1:0)

Turcja - Andora 1:0 (0:0)

Francja - Albania 4:1 (2:0)

10 września, wtorek

Elbasan: Albania - Islandia (20.45)

Kiszyniów: Mołdawia - Turcja (20.45)

Paryż-St. Denis: Francja - Andora (20.45)



Grupa G

5 września, czwartek

Izrael - Macedonia Północna 1:1 (0:0)

6 września, piątek

Słowenia - Polska 2:0 (1:0)

Austria - Łotwa 6:0 (2:0)

9 września, poniedziałek

Warszawa: Polska - Austria (20.45)

Ryga: Łotwa - Macedonia Północna (20.45)

Lublana: Słowenia - Izrael (20.45)



Grupa C

6 września, piątek

Estonia - Białoruś 1:2 (0:0)

Niemcy - Holandia 2:4 (1:0)

9 września, poniedziałek

Tallinn: Estonia - Holandia (20.45)

Belfast: Irlandia Płn. - Niemcy (20.45)



Grupa E

6 września, piątek

Słowacja - Chorwacja 0:4 (0:1)

Walia - Azerbejdżan 2:1 (1:0)

9 września, poniedziałek

Baku: Azerbejdżan - Chorwacja (18.00)

Budapeszt: Węgry - Słowacja (20.45)



Grupa I

6 września, piątek

Cypr - Kazachstan 1:1 (1:1)

San Marino - Belgia 0:4 (0:1)

Szkocja - Rosja 1:2 (1:1)

9 września, poniedziałek

Kaliningrad: Rosja - Kazachstan (20.45)

Serravalle: San Marino - Cypr (20.45)

Glasgow: Szkocja - Belgia (20.45)



Grupa D

5 września, czwartek

Gibraltar - Dania 0:6 (0:2)

Irlandia - Szwajcaria 1:1 (0:0)

8 września, niedziela

Tbilisi: Gruzja - Dania (18.00)

Sion: Szwajcaria - Gibraltar (18.00)



Grupa F

5 września, czwartek

Wyspy Owcze - Szwecja 0:4 (0:4)

Norwegia - Malta 2:0 (2:0)

Rumunia - Hiszpania 1:2 (0:1)

8 września, niedziela

Ploeszti: Rumunia - Malta (18.00)

Gijon: Hiszpania - Wyspy Owcze (20.45)

Sztokholm: Szwecja - Norwegia (20.45)



Grupa J

5 września, czwartek

Armenia - Włochy 1:3 (1:1)

Bośnia i Herc. - Liechtenstein 5:0 (1:0)

Finlandia - Grecja 1:0 (0:0)

8 września, niedziela

Erywań: Armenia - Bośnia i Hercegowina (15.00)

Tampere: Finlandia - Włochy (20.45)

Ateny: Grecja - Liechtenstein (20.45)