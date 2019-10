"Premie wręcz abstrakcyjne". Finowie mogą się obłowić za historyczny awans

11.10 | Największe powody do radości po czwartkowych meczach mają Belgowie. Nie tylko za sprawą wyrównania rekordowego zwycięstwa, ale również awansu na Euro 2020 - jako pierwsza drużyna. Straty z meczu z Irlandią Północną odrobili Holendrzy.

El. ME: Finlandia - Włochy

Po wtorkowej wygranej nad Armenią 3:0, Finowie mają historyczny awans na wyciągnięcie ręki. Nikt nie wierzy, że drużyna narodowa go wypuści w listopadowym meczu z Liechtensteinem. Od UEFA federacja ma otrzymać za awans 9,25 miliona euro, co jest pokaźną sumą, biorąc pod uwagę, że całoroczny budżet to 30 milionów.

- Dla Finlandii eliminacje do mistrzostw Europy są jak na razie piękną, nieoczekiwaną i nieprawdopodobną bajką, a awans będzie historyczny, ponieważ nigdy jeszcze nie graliśmy w wielkim turnieju. Premie za awans są wręcz abstrakcyjne, ponieważ fińscy piłkarze jeszcze nigdy tyle nie zarabiali i o takich pieniądzach mogli tylko marzyć - skomentowały fińskie media decyzję federacji. Finlandia o krok od historycznego awansu. "Nasz sen w naszych rękach" Po wtorkowym... czytaj dalej »

"Futbol staje się atrakcyjny"

- To jest jak szczęśliwy los w loterii - skomentował kanał telewizji YLE. - Będzie to wydarzenie historyczne, lecz pamiętajmy, że piłka nożna jest nieprzewidywalna. Jeżeli awansujemy piłkarze biorący udział w eliminacjach otrzymają jedną trzecią tego, co dostaniemy od UEFA - poinformował prezes Suomen Palloliitto, fińskiej federacji piłkarskiej Ari Lahti na antenie YLE.

Podkreślił, że nie tylko pieniądze z UEFA będą ważne. Prezes ma nadzieję, że występ w Euro 2020 sprawi, że piłkarska reprezentacja kraju nie będzie już pośmiewiskiem i przyciągnie nowych, silnych finansowo sponsorów, których w ostatnich latach nie było.

Zdaniem fińskich mediów sponsorzy dotychczas patrzyli życzliwiej na hokej i biegi narciarskie. - Teraz futbol, który w popularności plasował się w Finlandii na 67. miejscu, staje się ze swoim nowym potencjałem atrakcyjny - skomentował YLE.

Federacja zamierza też zwrócić się do urzędu skarbowego o zwolnienie piłkarzy z podatku od premii za awans, co jest możliwe w sytuacjach wyjątkowych wydarzeń, "szczególnej wagi dla kraju".