Szampany muszą poczekać. Angielska maszyna zatrzymana

W najciekawszym z piątkowych meczów eliminacyjnych Czesi zamierzali zmazać plamę z marcowego blamażu na Wembley. Wtedy dali się stłamsić i wrócili do siebie z bagażem pięciu bramek.



Zadanie było niełatwe, bo rywale pędzili dotąd przez eliminacje z szaloną prędkością. Do piątku wygrali wszystkie spotkania, strzelając średnio pięć goli na mecz.



Co więcej, Anglicy na piątek przygotowali szampany, które zamierzali otworzyć w przypadku zwycięstwa. Trzy punkty dałyby im awans na przyszłoroczne Euro, bo wtedy tylko trzecie w tabeli Kosowo miałoby szansę ich dogonić.

Mocne uderzenie Anglików

I goście zaczęli mecz w Pradze od mocnego uderzenia. Już w czwartej minucie karnego na gola zamienił niezastąpiony w takich sytuacjach Harry Kane. Wcześniej Lukas Masopust zahaczył Raheema Sterlinga i sędzia nie miał wątpliwości - to musiał być rzut karny.



Czesi szybko odpowiedzieli, bo po pięciu minutach. Po rzucie rożnym i zamieszaniu w polu karnym Jakub Brabec strzelił trochę przypadkowo i szczęśliwie - kolanem.



Butelki z szampanem muszą zaczekać. Obie strony na długo się okopały na swoich pozycjach i nie chciały wyrządzić sobie krzywdy. Jakby remis je zadowalał. Na koniec padł jeden, decydujący cios. Wyprowadzili go gospodarze, a konkretnie znany z występów na polskich boiskach Zdenek Ondraszek.



Kolejny mecz Anglicy zagrają w poniedziałek, na wyjeździe z Bułgarią, która w piątek bezbramkowo zremisowała z Czarnogórą.



Wyspiarze prowadzą w pięciozespołowej grupie A, mają tyle samo punktów co Czesi (12) i cztery przewagi nad Kosowem, który podobnie jak Anglia ma do rozegrania trzy mecze, natomiast Czesi - dwa.

Źródło: PAP/EPA Wielka radość w Pradze

Ukraina potrzebuje punktu

W grupie B prowadząca Ukraina odniosła piąte zwycięstwo w szóstym eliminacyjnym meczu. Tym razem poradziła sobie z Litwą 2:0, ale do awansu na Euro potrzebuje jeszcze punktu. Ten ma szansę uciułać w poniedziałek z Portugalią.

Mistrzowie Europy w równolegle trwającym spotkaniu bez większego wysiłku pokonała Luksemburg 3:0.

Francja pół godziny liderem

W bardzo wyrównanej grupie H status quo na jej szczycie. Francuzi w Reykjaviku dopiero po ponad godzinie znaleźli sposób na rozmontowanie szczelnej obrony Islandczyków.



Z karnego nie pomylił się Olivier Giroud. Zwycięstwo Les Bleus mogło być bardziej okazałe, ale Blaise Matuidi kwadrans przed końcem meczu trafił w słupek. W tym momencie francuscy piłkarze byli liderem grupy, bo Turkowie (wyprzedzali Trójkolorowych tylko dzięki lepszemu bilansowi bramek) niespodziewanie remisowali z Albanią 0:0.



Wszystko zmieniło się w doliczonym czasie gry w Stambule. Turcji skromne, acz ważne zwycięstwo zapewnił Cenk Tosun.



PIĄTKOWE MECZE ELIMINACJI EURO 2020

grupa A

Czarnogóra - Bułgaria 2:1

Czechy - Anglia 0:0



grupa B

Ukraina - Litwa 2:0

Portugalia - Luksemburg 3:0



grupa H

Andora - Mołdawia 1:0

Turcja - Albania 1:0

Islandia - Francja 0:1