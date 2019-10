Austria goni Polskę. Niesamowity Zahavi powiększył dorobek

Jeśli chodzi o dwumecz to na pewno ten punkt jest cenny. Oczywiście, jeśli chodzi o styl, to wiele pozostaje do poprawy, powinniśmy dużo zmienić - przy

Zahavi to król eliminacji do mistrzostw Europy. Czego się nie dotknie, zamienia na gole. A po siedmiu meczach ma ich aż dziesięć. W czwartek trafił w Wiedniu. Dostał piłkę przed polem karnym, minął zwodem rywala i huknął w samo okienko. Austriacy mogli tylko odprowadzić piłkę wzrokiem.



Eran Zahavi just scored an amazing goal against Austria. What a player!! pic.twitter.com/4esg8hdOVL — william douglas (@wiillpac) October 10, 2019

Wcześniej Zahavi strzelał przeciwko Słowenii (2 razy), Łotwie (3 gole), Austrii (3 trafienia u siebie), a także raz pokonał bramkarza Macedonii Północnej.

Zadanie wykonane. Łotwa - Lewandowski 0:3 Miało być... czytaj dalej »

Z dziesięcioma bramkami prowadzi zdecydowanie w klasyfikacji strzelców eliminacji. Za jego plecami znajdują się Austriak Marco Arnautović i Anglik Raheem Sterling. Obaj mają po 6 goli.

Gol, który nie ucieszył

Kolejne trafienie Zahaviego nic jednak Izraelowi nie dało. Gospodarze odpowiedzieli dwoma ciosami (gole Valentino Lazaro, Martina Hintereggera oraz Marcela Sabitzera) i to oni zgarnęli trzy punkty. Co to oznacza? Austriacy wskoczyli na drugie miejsce w tabeli i nadal tracą do prowadzących Polaków (wygrali na wyjeździe z Łotwą 3:0) 3 punkty.

Na czwarte miejsce spadli Słoweńcy, którzy niespodziewanie przegrali na wyjeździe z Macedonią Północną 1:2. Graczem meczu został Elif Elmas. Warto zwrócić uwagę na to nazwisko. 20-latek, który strzelił Słoweńcom dwa gole, przed sezonem trafił do Napoli. Gości odpowiedzieli trafieniem w ostatniej minucie Josipa Ilicicie z rzutu karnego.