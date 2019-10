Ponad 20 lat upokorzeń. Pierwsza taka wygrana Andory w historii

Brzęczek: jestem spokojny o to, że będziemy kreować więcej...

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

08.10 | - Celem jest zdobycie sześciu punktów w dwóch najbliższych kolejkach i przybliżenie się do awansu - powiedział Kamil Grosicki podczas zgrupowania przed meczami z Łotwą i Macedonią Północną w eliminacjach Euro.

Furman: byłem zaskoczony powołaniem do kadry

11.10 | Wreszcie znalazł się mocny na Anglików. Kroczących od zwycięstwa do zwycięstwa w eliminacjach Euro 2020 piłkarzy z Wysp pokonali Czesi. W Pradze wygrali 2:1.

Długo przyszło czekać Andorze na taki sukces. Drużyna rywalizuje o awans do Euro od 1998 roku. Już początki były bardzo trudne - dziesięć porażek i bilans bramek 3:28. Sportowy dramat... Pewnie nie przypuszczali, że tak samo będzie przez następne dwie dekady.

Kolejne eliminacje i zero punktów

Szampany muszą poczekać. Angielska maszyna zatrzymana Wreszcie... czytaj dalej » Piłkarze z Pirenejów nie zamierzali jednak załamywać rąk, choć kolejne eliminacje mogły tylko przyprawić o ból głowy ich fanów. Euro 2004 to osiem porażek (bilans bramkowy 1:18), Euro 2008 - dwanaście (4:34), Euro 2012 - dziesięć (1:25), a Euro 2016 - dziesięć (4:36). Przez tyle lat nie udało się osiągnąć nawet jednego remisu.



Początek eliminacji do mistrzostw Europy 2020 także nie napawał Andorczyków optymizmem. Podopieczni trenera Koldo Alvareza przegrali pierwsze sześć spotkań. W piątek, w meczu dwóch najsłabszych zespołów grupy H, podejmowali jednak Mołdawię.

Euforia na stadionie

Piłkarze z Andory po raz pierwszy mogli pomyśleć o wygranej w 55. minucie spotkania. Wówczas czerwoną kartkę otrzymał Mołdawianin Radu Ginsari. Gospodarze zwietrzyli swoją szansę i ruszyli do przodu. Opłaciło się.

W 63. minucie po rzucie rożnym niepilnowany w polu karnym Marc Vales wpakował piłkę głową do siatki. Po tym golu radość na Estadi Nacional była ogromna. Jeszcze większa euforia zapanowała, kiedy ekipa z Andory zdołała dowieźć do końca meczu korzystny wynik. 1:0 i pierwsze trzy punkty w historii eliminacji ME dla Andory stały się faktem.

Warto wspomnieć, że w przeszłości piłkarze z Księstwa cieszyli się z dwóch zwycięstw w bataliach o mistrzostwa świata. Pierwszy mecz o stawkę wygrali z Macedonią 1:0 w el. MŚ 2006, a drugi z Węgrami 1:0 w el. MŚ 2018.



PIĄTKOWE MECZE ELIMINACJI EURO 2020

grupa A

Czarnogóra - Bułgaria 2:1

Czechy - Anglia 0:0



grupa B

Ukraina - Litwa 2:0

Portugalia - Luksemburg 3:0



grupa H

Andora - Mołdawia 1:0

Turcja - Albania 1:0

Islandia - Francja 0:1