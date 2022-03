Egipska federacja zareagowała. Poważne oskarżenia po meczu z Senegalem

Laserem w twarz przed strzałem. Skandaliczne rzuty karne zadecydowały o awansie Senegal dopiero... czytaj dalej » Dwumecz finalistów tegorocznego Pucharu Narodów Afryki przyniósł wiele emocji na boisku, jak i poza nim. Oba zespoły wygrały swoje "domowe" spotkania w takim samym stosunku - 1:0 - a do wyłonienia losów rywalizacji w Diamniadio potrzebna była dogrywka, a następnie rzuty karne.

Haniebne zachowanie gospodarzy

Jedenastki lepiej wykonywali Senegalczycy i to oni ostatecznie pojadą na mundial w Katarze. Jednak nie obyło się przy tym bez ogromnych kontrowersji.

Kibice popularnych Lwów Terangi oślepiali bowiem egipskich piłkarzy, przez co ci nie wykorzystali aż trzech z czterech wykonywanych karnych.

Dodatkowo, po zakończonym meczu w stronę schodzących do szatni Egipcjan leciały różne przedmioty oraz kamienie, a główną ofiarą ataków stał się gwiazdor gości Mohamed Salah, który został odeskortowany do szatni w towarzystwie ochroniarzy.



Mo Salah was escorted off the pitch last night and this was the scene… pic.twitter.com/Libp2KFaUd — Watch LFC (@Watch_LFC) March 30, 2022





Rasistowskie ataki w tle

Zachowanie kibiców spotkało się z ogromną krytyką ze strony egipskiej federacji piłkarskiej. Po spotkaniu związek wydał oświadczenie, w którym stawia mocne oskarżenia pod adresem gospodarzy.

Dwie kolejne drużyny z awansem na mundial. Coraz mniej niewiadomych Znanych jest już... czytaj dalej » "Reprezentacja Egiptu padła ofiarą rasizmu. Na trybunach wywieszono mnóstwo transparentów atakujących naszych zawodników, a w szczególności Mohameda Salaha. Dodatkowo tłum zastraszał graczy, rzucając w nich podczas rozgrzewki butelkami i kamieniami" - napisano.

"Co więcej, zaatakowano także reprezentacyjny autobus, czego efektem były powybijane szyby. Dowody zostały już złożone do Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF), która rozpatrzy całą sprawę" - podkreślono w wydanym komunikacie.

We wtorek do mistrzostw świata w Katarze zakwalifikowało się pięć afrykańskich zespołów. Awans - oprócz Senegalu - zapewniły sobie także Ghana, Tunezja, Maroko oraz Kamerun.

Losowanie grup mundialu, w którym weźmie udział także Polska, odbędzie się w piątek, pierwszego kwietnia o godz. 18.