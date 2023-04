Elche - FC Barcelona: wynik i relacja na żywo

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

60 minuta Tymczasem Gavi został pierwszym zawodnikiem ukaranym żółtą kartką po walce w powietrzu.

60 minuta Torres był bliski przedarcia się z futbolówką prawym skrzydłem, lecz nie utrzymał jej w boisku.

58 minuta Elche stara się wysoko naciskać przyjezdnych, ale piłkarze z Katalonii dobrze utrzymują się przy piłce.

56 minuta GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! 2:0! Fati ruszył do ataku, mając z przodu tylko Lewandowskiego. Zdecydował się indywidualnie rozwiązać tę akcję i popisał się precyzyjnym strzałem sprzed pola karnego.

54 minuta Carmona opuścił już boisko w asyście służb medycznych. Zastąpił go Raul Guti.

52 minuta Elche błyskawicznie ruszyło z kontrą, po której Jose Carmona padł w polu karnym. Nie było mowy o faulu, choć zdaje się, że doszło do kontuzji w wyniku upadku.

51 minuta Duża pomyłka gospodarzy przy wyprowadzeniu piłki, przejął ją Lewandowski, lecz udało mu się wywalczyć tylko rzut rożny, po którym z bardzo ostrego kąta strzelał Alonso.

48 minuta Dobra interwencja Jordiego Alby, który zatrzymał futbolówkę zmierzającą do niekrytego napastnika Elche.

47 minuta Barca wróciła na murawę po przewie z animuszem, ale gospodarze zatrzymali pierwszy atak na swoją bramkę.

46 minuta Katalończycy rozpoczęli drugą połowę przy piłce. Póki co bez zmian w obu zespołach.

22:00 Mimo prowadzenia goście nie zaimponowali niczym szczególnym do przerwy. Szczególnie słabo w ofensywie zaprezentował się Fati.

22:00

Ansu Fati in the first half against Elche:



- 1 shot (blocked)

- 13 passes completed

- 0 shots on target

- 0 dribbles attempted

- 0 key passes

- 0/2 crosses completed

- 0 long balls

- 0/3 ground duels won

- Lost possession 9 times pic.twitter.com/fe87ecjXkd — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 1, 2023

45 minuta Sędzia zaprosił piłkarzy na przerwę. Barcelona prowadzi 1:0 po trafieniu Lewandowskiego.

45 minuta

7 - Robert Lewandowski has opened the scoring seven times in @LaLigaEN 2022/23, more than any other player in the competition this season.



Opener. pic.twitter.com/4ldIFthHnh — OptaJose (@OptaJose) April 1, 2023

45 minuta Minuta doliczona do pierwszej połowy.

45 minuta Gavi ambitnie powalczył o piłkę w ataku, świetnie posłał ją do Julesa Kounde, ale jego strzał tuż przed bramką zablokował jeden z obrońców.

43 minuta Kapitalne podanie Torresa na głowę wchodzącego Lewandowskiego, Polak jednak skiksował i nie zdołał skierować futbolówki w światło bramki. Powinien to lepiej wykorzystać.

42 minuta Dobra dwójkowa akcja Gaviego z Albą, nie udało się jednak wrzucić piłki przed bramkę.

40 minuta Lewandowski mógł skarcić rywali, lecz futbolówka uciekła mu z nogi w szesnastce.

39 minuta Goście od kilku minut nie są w stanie wyprowadzić kontry. Najczęściej wybijają piłkę daleko, licząc na przejęcie jej przez jednego z napastników.

37 minuta Korner nie przyniósł skutku, ale Tete Morente miał jeszcze okazję do strzału sprzed pola karnego, uderzał zbyt słabo, by pokonać ter Stegena.

36 minuta Barcelona ma problem z wyjściem z własnej połowy. Musi bronić się przed kolejnym dośrodkowaniem z narożnika.

33 minuta Gospodarze coraz odważniej poczynają sobie w ofensywie. Wywalczyli następny korner, po którym Marc-Andre ter Stegen wypiąstkował jednak piłkę.

31 minuta Pere Milla wywalczył rzut rożny dla Elche. Lewandowski wyjaśnił jednak sytuację, wracając we własną szesnastkę.

30 minuta Przewinienie reprezentanta Polski. Gospodarze mieli okazję do dośrodkowania z rzutu wolnego, ale nie doszli do strzału.

27 minuta Lewandowski stanął przed kolejną szansą po dośrodkowaniu Jordiego Alby z lewej strony, lecz tym razem został zablokowany.

26 minuta Goście budują kolejne akcje pozycyjne, by szybko rozstrzygnąć losy meczu.

22 minuta Było to pierwsze trafienie Lewandowskiego od meczu z Manchesterem United w Lidze Europy.

20 minuta GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! LEWANDOWSKI! Po rzucie wolnym piłka trafiła pod nogi Polaka w centrum pola karnego Elche. Takich okazji nie zwykł marnować i choć nieczysto trafił w futbolówkę, to posłał ją do siatki.

19 minuta Lewandowski przewrócił się w polu karnym, próbując przyjąć podanie Gaviego, ale nie było mowy o przewinieniu obrońcy.

17 minuta Kolejne otwierające podanie w szesnastkę Elche, tym razem piłki nie opanował Gavi.

16 minuta Lewandowski faulował bramkarza gospodarzy w walce o górną piłkę. Elche rozpocznie z własnego pola karnego.

15 minuta Sergi Roberto posłał świetne prostopadłe podanie do wychodzącego na czystą pozycję Fatiego, ale ten nie zdołał zabrać się z piłką.

13 minuta Na szczęście Lewandowski doszedł już do siebie i normalnie kontynuuje grę.

12 minuta Polak utyka po kolejnym starciu w środku pola, wygląda na to, że został nadepnięty przez Jose Carmonę.

10 minuta Robert Lewandowski wrócił na własną połowę, by pomóc w odbiorze piłki i był faulowany.

7 minuta Wrzutka Fatiego z lewego skrzydła zatrzymała się na przeciwniku.

5 minuta Ansu Fati w tłoku kilkanaście metrów przed bramką nie zdołał przebić się przez obrońców.

4 minuta Niedokładne dośrodkowanie Ferrana Torresa w szesnastkę rywali nie dotarło do nikogo, piłka wyleciała za linię końcową.

3 minuta Dobry początek w wykonaniu gospodarzy, którzy przycisnęli faworytów w ich polu karnym, ale nie zakończyli tego groźnym strzałem.

1 minuta Elche rozpoczęło mecz od środka. Już w pierwszej minucie miejscowi oddali strzał, który po rykoszecie dał im rzut rożny.

21:00 Oficjalne przywitanie i losowanie stron już za nami. Gospodarze rozpoczną mecz przy piłce.

20:55 Piłkarze ustawiają się już w tunelu, za moment pojawią się na murawie.

20:39 Obecnie trwa jeszcze przedmeczowa rozgrzewka. Spotkanie rozpocznie się za niewiele ponad 20 minut.

20:35 Obie ekipy dzieli prawdziwa przepaść w tabeli. Prowadząca Barca w tym sezonie zgromadziła już na swoim koncie 68 punktów. Elche zamyka ligową stawkę z dorobkiem zaledwie 13 oczek.

20:35

Elche in La Liga this season:



- 26 matches

- 2 wins

- 7 draws

- 17 defeats

- 19 goals scored

- 51 goals conceded



They have scored the fewest and conceded the most goals in the league this season. pic.twitter.com/UioMMs7d5w — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 1, 2023

20:31 Z kolei tak przedstawia się wyjściowe zestawienie gospodarzy:

20:29 Lewandowski tradycyjnie wybiegnie w podstawowej jedenastce. W ataku będą go wspierać Ansu Fati i Ferran Torres.

20:27 Być może polskiemu napastnikowi uda się odblokować w konfrontacji z Elche, które skarcił już dwukrotnie w rundzie jesiennej. Barca wygrała wówczas u siebie 3:0.

20:25 Katalończycy prezentują świetną formę w lidze, ale kibiców może nieco martwić skromny dorobek bramkowy Roberta Lewandowskiego w ostatnich tygodniach.