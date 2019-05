Polacy trenowali na zgrupowaniu. Na razie bez Lewandowskiego

Reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do meczów el. Euro 2020

Trening na boisku KS ZWAR trwał godzinę i miał charakter rozruchu. Po kwadransie został zamknięty dla mediów. Piątkowe zajęcia zaplanowane są na godz. 11 na tym samym boisku.

Kamil Glik został w hotelu na zabiegach rehabilitacyjnych. Z kolei Robert Lewandowski i Sebastian Szymański dostali pozwolenie od selekcjonera Jerzego Brzęczka na późniejszy przyjazd i mają się stawić na kolacji.

Zabrakło również Tomasza Kędziory i Przemysława Frankowskiego, którzy dojadą w późniejszych terminach ze względu na mecze w swoich klubach. Ten pierwszy spodziewany jest w piątek, a Frankowski dopiero w poniedziałek.

Wylot za tydzień

Do najbliższych meczów reprezentacja Polski będzie się przygotowywała na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. W czwartek o godz. 11.30 Biało-Czerwoni wylecą do Skopje, gdzie dzień później zagrają z Macedonią Północną. Bezpośrednio po meczu zaplanowany jest powrót do Warszawy, gdzie w poniedziałek (10 czerwca) na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz z Izraelem.

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Polska 2 6 3-0 2. Izrael 2 4

5-3 3. Macedonia Północna

2 4 4-2 4. Słowenia 2 2 2-2 5. Austria 2 0 2-5 6. Łotwa

2 0 1-5