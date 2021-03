Rywale Polaków drżą przed Lewandowskim. "Musimy deptać mu po piętach"

22.03.2021 l Robert Lewandowski w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Węgrami. Czy to jest najlepszy okres? Co roku dostaję takie pytania

Robert Lewandowski: czy to jest najlepszy okres? Co roku...

Robert Lewandowski: czy to jest najlepszy okres? Co roku...

Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski o przygotowaniach do meczu z Węgrami

Jakub Kwiatkowski o przygotowaniach do meczu z Węgrami

Jakub Kwiatkowski o przygotowaniach do meczu z Węgrami

22.03.2021 l Operacje Węgry nabiera tempa. W poniedziałek piłkarska reprezentacja Polski odbyła pierwszy trening przed startem eliminacji mistrzostw świata 2022. Były to zarazem pierwsze zajęcia poprowadzone przez nowego selekcjonera Paulo Sousę.

22.03 | - Szczerze mówiąc, nie angażowałem się w to zamieszanie, zwłaszcza medialne. Mecz z Anglią jest naszym trzecim w marcu, na razie najważniejsze są dwa pierwsze. Poza tym byłem spokojny, że jednak zagram z Anglią. Wiedziałem, że wystąpię na Wembley - powiedział Lewandowski podczas wideokonferencji prasowej.

Eliminacje mistrzostw świata 2022 - terminarz meczów reprezentacji Polski

"Ważna będzie odpowiedzialność i fantazja". Lewandowski wyznaczył cel minimum na marcowe mecze Wideokonferencja... czytaj dalej » Dziennik "Nemzeti Sport” opublikował we wtorek na pierwszej stronie zdjęcie z polskiego Pałacu Prezydenckiego, na którym Andrzej Duda wraz z małżonką przyglądają się Lewandowskiemu żonglującemu piłką. O jego odznaczeniu Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski dziennik napisał: "Co za doping!".

Lewandowski w centrum uwagi

Obrońca reprezentacji Adam Lang podkreślił na łamach dziennika, że węgierska drużyna analizuje grę Lewandowskiego.

- Sztab pokaże nam szczegółowe nagrania wideo z jego ruchów pod bramką. Ma on niezwykłe wyczucie do goli, jest bardzo inteligentny i w każdej sytuacji znajduje odpowiednie rozwiązanie - powiedział piłkarz.

- Uzupełniając się wzajemnie, musimy być szybsi niż on i to bardzo ważne, byśmy w mgnieniu oka reagowali na jego zagrania. Musimy nieustannie utrzymywać na nim presję, deptać mu po piętach. Nawet mała luka wystarczy, żeby trafił, a tego chcemy uniknąć - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Robert Lewandowski: czy to jest najlepszy okres? Co roku dostaję takie pytania

Zaznaczył, że polska drużyna reprezentuje bardzo wysoki poziom, ale także węgierski zespół pokazał, że potrafi wygrywać w podobnych spotkaniach.

Pytany o rozgrywanie meczu bez publiczności Lang odparł, że ma się wtedy wrażenie, iż jest to spotkanie kontrolne, ale plusem jest dużo łatwiejsza komunikacja na boisku.

Mecz na Węgrzech rozpocznie się o godz. 20.45, a więc już w trakcie obowiązującej od godz. 20 godziny policyjnej, kibice nie będą mogli zatem wyjść na ulice ani przed, ani po spotkaniu.

Węgrzy przygotowują się pod każdy wariant

Węgierska drużyna jeszcze do niedawna trenowała w niepełnym składzie, koncentrując się na ćwiczeniach dynamicznych i strzałach do bramki, gdyż grający za granicą piłkarze przyłączyli się do reszty składu dopiero w poniedziałek wieczorem.

- Teraz główna rola przypadnie taktyce i będziemy się szykować już konkretnie pod polską reprezentację - powiedział pomocnik Gergo Lovrencsics.

Dodał, że ponieważ Paulo Sousa po raz pierwszy poprowadzi reprezentację Polski, to nie wiadomo, czego można się spodziewać.

- Niczego nie możemy być pewni i dlatego przygotowujemy się na różne warianty. Będziemy mieli plany na rozgrywkę na wypadek, gdy polska reprezentacja wystawi trzech, czterech czy nawet pięciu obrońców - zapewnił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lewandowski o rozmowie z Sousą: można było odczuć od razu pomysł

Zaznaczył również, że trener węgierskiego zespołu Marco Rossi zna portugalskich specjalistów i wie, w jakim stylu grają ich drużyny.

Natomiast media podkreślają, że w meczu nie zagra Dominik Szoboszlai z RB Lipsk, uznany za najlepszego sportowca 2020 roku na Węgrzech, gdyż wciąż leczy kontuzję. Kapitanem Węgrów będzie Peter Kalmar Gulacsi, który - jak pisze dziennik "Blikk" - jest w znakomitej formie.

Trener Rossi powiedział kilka dni temu, że polska reprezentacja jest tak dobra, że nawet remis z nią można uznać za dobry wynik. Podkreślił jednak, że węgierski zespół trenuje tak, by wygrać.