Rybus po ślubie i w pełni zdrowy. "Nie chciałem tego robić trenerowi"

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

4.06 | - Przez pierwsze trzy dni mieliśmy wprowadzenie do zajęć. Niektórzy wcześniej skończyli sezon, niektórzy trochę później. Teraz zaczynamy przygotowywać się pod kątem rywala, m.in. poruszanie się po boisku czy gra w obronie - mówił Arkadiusz Milik na wtorkowym spotkaniu z dziennikarzami przed meczami z Macedonią Północną i Izraelem.

Milik o przygotowaniach do meczów z Macedonią Północą i Izraelem

4.06 | - Staramy się doskonalić schematy, które od początku współpracy z trenerem Brzęczkiem ćwiczymy. I uważam, że c - powiedział Piotr Zieliński przed meczami z Macedonią Północną i Izraelem.

04.06 | - Wiadomo jak się gra mecze na Bałkanach - nie są one łatwe - powiedział Michał Pazdan.

Biało-Czerwoni od czwartku przygotowują się do kolejnych ważnych spotkań. Z Macedonią Północną zagrają 7 czerwca w Skopje, a z Izraelem 10 czerwca w Warszawie.

"Noga już nie boli"

Milik o rywalizacji z Piątkiem. "Fajnie, że selekcjoner ma pozytywny ból głowy" - Oglądaliśmy... czytaj dalej » Biorąc pod uwagę stałe problemy polskiej kadry z obsadą lewej obrony, powrót Rybusa do składu na pewno cieszy. Defensor Lokomotiwu Moskwa nie grał w pierwszych meczach eliminacyjnych z powodu kontuzji. Ostatnio narzekał na uraz mięśnia dwugłowego uda.

- Teraz czuję się dobrze. Najważniejsze, że jestem zdrowy i noga nie boli - zapewnił "Rybka".

Rybus przyjechał na zgrupowanie wkrótce po swoim ślubie. Pierwszy miał w Rosji, a potem powtórzył przyrzeczenie w kraju.

- W Polsce to był głównie ślub dla mojej rodziny, bo ciężko było wszystkim załatwić wizy. Nie było kolegów z reprezentacji, bo nie chciałem robić takiej rzeczy trenerowi, żeby chłopaków ciągać po weselach. To by było nie na miejscu - przyznał.



Rybus nie wie jeszcze, czy zagra w pierwszym składzie z Macedonią.

- Bardzo bym tego chciał. Dowiem się może w czwartek lub w piątek. Trenuję na pełnych obrotach, jestem gotowy i czekam na decyzję trenera. Musimy zagrać dwa równe mecze i celem jest sześć punktów. Nie ma innej opcji. Aczkolwiek nie będzie łatwo. Macedonia to taki przeciwnik, który nie odpuszcza, walczy i gra bardzo agresywnie - zauważył.

Dawna forma Pazdana

- Wiadomo, jak się gra mecze na Bałkanach, nie są one łatwe - potwierdził Michał Pazdan. - O tym przekonaliśmy się kiedyś z Czarnogórą. Macedonia ma dobrze wyszkolonych zawodników. Przede wszystkim Goran Pandew, który potrafi dograć prostopadłą piłkę. Przed nami dwa spotkania, które dają nam wakacje. Na pewno nikt jeszcze nie myśli o wolnym, ale jest skoncentrowany, by dać z siebie najwięcej. Sześć punktów w tych dwóch spotkaniach da nam ogromny komfort przed przyszłą rundą - wyjaśnił.

Pazdan jest w dobrym nastroju po udanej dla siebie rundzie w tureckim MKE Ankaragucu.

- Wiosna była bardzo fajna. Cieszę się, że miałem możliwość zagrania nie tylko w reprezentacji w marcu, ale i fajnej rundy. Uważam, że było dobrze. Jestem zadowolony i cieszę się z tego, że teraz jest jeszcze kadra i możliwość zagrania - powiedział doświadczony obrońca, po czym bez cienia wątpliwości przyznał, że wrócił już do swojej wysokiej formy z 2016 i 2017 roku.

