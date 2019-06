Ma 35 lat, gra coraz mniej, a i tak jest gwiazdą kadry

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Pierwszy raz zrobiło się o nim głośno piętnaście lat temu. Trafił wtedy do Lazio, spędził tam w sumie sześć sezonów - w 159 meczach zdobył 48 bramek. Dzięki temu przeniósł się do Interu, wówczas zaliczanego do włoskiego topu. Z nim zdobył i mistrzostwo kraju, i Ligę Mistrzów.

Było coraz gorzej

W Mediolanie nie odgrywał już tak ważnej roli, więc został wypożyczony do Napoli, gdzie po roku trafił na zasadzie transferu definitywnego. Z pod Wezuwiusza powędrował na rok do Galatasaray, a stamtąd znów do Włoch. Od 2015 roku występuje w Genui.

Obecny sezon zaczął jako zmiennik Krzysztofa Piątka. Wchodził głównie w końcówkach spotkań. Po odejściu w grudniu Polaka do Milanu, grał nieco więcej, ale zaledwie trzy razy w sezonie spędził na boisku pełne 90 minut. W ciągu ostatnich 12 miesięcy strzelił cztery gole, do których dorzucił dwie asysty.

Źródło: LaPresse Goran Pandew był w drużynie z Piątkiem

"To wciąż gwiazda"

Z ligi kojarzy go Bartosz Bereszyński. – Pandew to wciąż gwiazda reprezentacji Macedonii. Powinniśmy się go obawiać. Z piłką potrafi zrobić naprawdę dużo. Troszkę jego meczów widziałem – ocenia napastnika obrońca Biało-Czerwonych, który na co dzień gra w Sampdorii.

Piotr Zieliński z Napoli również grał nie raz przeciwko gwieździe Macedonii. - Jeśli zostawimy mu choć trochę miejsca wolnego, potrafi dać koledze znakomitą piłkę na nos. Będziemy musieli na niego uważać. to ich największa gwiazda - przyznał pomocnik.

Dwa słowa o Pandewie powiedział również Maciej Rybus. – Jest dobrze wyszkolony technicznie. Potrafi zagrać prostopadłą piłkę.

O umiejętnościach Macedończyka Polacy przekonają się już w piątek. Początek meczu w Skopje o godz. 20.45. Relacja w Eurosport.pl.