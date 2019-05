Krychowiak o absencji Szczęsnego. "To największa strata dla mnie, a nie reprezentacji"

Zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami eliminacyjnymi mistrzostw Europy 2020 z Macedonią Północną (7.06. w Skopje) i Izraelem (10.06. w Warszawie) rozpoczyna się w czwartek bez Szczęsnego. Bramkarz, który bronił w poprzednich meczach kadry z Austrią i Łotwą, we wtorek przeszedł zabieg artroskopii prawego kolana i jego rekonwalescencja potrwa około 45 dni.

- Nie ukrywam, że to największa strata przede wszystkim dla mnie, a nie dla reprezentacji. Oczywiście strata tak świetnego bramkarza jest osłabieniem naszego zespołu, ale nie musimy obawiać się o tę pozycję, bo kolejny zawodnik prezentuje również wysokie umiejętności - ocenił Krychowiak, prywatnie przyjaciel Szczęsnego.

Wszystko wskazuje, że w najbliższych meczach wystąpi Łukasz Fabiański. Na zgrupowaniu będą także Łukasz Skorupski i Rafał Gikiewicz.

"Atmosfera na trybunach drugorzędną sprawą"

- Nasze dwa pierwsze spotkania w tych eliminacjach pokazały, że rywalizacja z każdym zespołem będzie trudna. Zwłaszcza wyjazdowe potyczki będą ciężkie. Dlatego będziemy bardzo skoncentrowani i zwycięstwa będzie trzeba wybiegać. Na pewno same umiejętności nie wystarczą - podkreślił Krychowiak.

Po dwóch kolejkach eliminacji Euro 2020 Biało-Czerwoni z sześcioma punktami prowadzą w grupie G. Po cztery oczka mają najbliżsi rywale Polaków: reprezentacje Macedonii Północnej i Izraela.



- Poprzednie zgrupowanie skończyło się dla nas bardzo dobrze. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że teraz zaczyna się nowe i cel jest ten sam. Po czterech meczach chcemy mieć na koncie 12 punktów - zadeklarował 29-letni pomocnik.

- Każdy z nas ma odpowiednie doświadczenie, aby odpowiednio się przygotować. Najważniejsze jest dla nas to, co będzie się działo na boisku. Atmosfera na trybunach jest dla nas drugorzędną sprawą - podkreślił.

"Bardzo udany sezon"

Ostatni sezon Krychowiak rozegrał w Lokomotiwie Moskwa, do którego został wypożyczony z Paris Saint-Germain. W Rosji odbudował się pod względem sportowym po nieudanym okresie w PSG i nieco lepszym w West Bromwich Albion. Lokomotiw wykupił Krychowiaka, który ma podpisać trzyletni kontrakt z rosyjskim klubem.



- Jestem bardzo zadowolony. Zagrałem od pierwszego do ostatniego meczu w sezonie. Zdobyliśmy Puchar Rosji i wicemistrzostwo kraju, a w przyszłym sezonie wystąpimy w Lidze Mistrzów. Pod względem indywidualnym mam za sobą bardzo udany sezon. Wydaje mi się, że wszystko jest już dopięte w sprawie kontraktu indywidualnego - przyznał Krychowiak.

Oglądaj Wideo: tvn24 Krychowiak: teraz zaczyna się nowe

Do najbliższych meczów reprezentacja Polski będzie się przygotowywała na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. Za tydzień w czwartek o godz. 11.30 Biało-Czerwoni wylecą do Skopje, gdzie dzień później zagrają z Macedonią Północną. Bezpośrednio po meczu zaplanowany jest powrót do Warszawy, gdzie w poniedziałek (10 czerwca) na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz z Izraelem.