3:0 w 84. minucie. Szwajcaria i tak nie wygrała

WE WTOREK W ELIMINACJACH EURO 2020 GRAŁY TEŻ GRUPA F I GRUPA J

Już po grudniowym losowaniu eliminacji wiadomo było, że właśnie te dwie reprezentacje będą walczyć o pierwsze miejsce. Obie mają za sobą świetny mundial i udane występy w Lidze Narodów. Pozostałe drużyny grupy D - Gibraltar, Gruzja oraz Irlandia - o takich sukcesach mogą tylko pomarzyć.

Bije, jest nerwowy i strzela jak natchniony. Polacy nie będą mieli z nim łatwo Napastnik... czytaj dalej » Szwajcarzy zaczęli eliminacje od wyjazdowego zwycięstwa 2:0 z Gruzją. Duńczycy w poprzednim tygodniu grali tylko towarzysko, z Kosowem. Na Bałkanach cudem uniknęli kompromitacji, ratując remis 2:2 w ostatnich minutach golem z rzutu karnego.

W Bazylei też długo zawodzili, mimo że tym razem już od pierwszych minut zagrali ich kluczowi gracze - obrońca Simon Kjaer i rozgrywający Christian Eriksen. Szwajcarzy musieli sobie radzić bez kontuzjowanych w meczu z Gruzją Xherdana Shaqiriego i Fabiana Schaera. Ich nieobecność długo nie była zauważalna.

Wymarzony początek Szwajcarów

Gospodarze objęli prowadzenie szybko, w kontrowersyjnych okolicznościach. W dziewiętnastej minucie na listę strzelców wpisał się Remo Freuler, do którego piłka trafiła po odbiciu się od ręki innego Szwajcara - Albiana Ajetiego. Duńczycy protestowali, ale prowadzący spotkanie Damir Skomina pozostawał nieugięty.

Szwajcarzy przejęli od tego momentu jeszcze większą kontrolę. Tempo podkręcali tylko co jakiś czas. Wynik podwyższyli w drugiej połowie za sprawą bramki Granita Xhaki, który potężnie huknął zza pola karnego. Dziesięć minut później, po golu Breela Embolo wydawało się, że los Duńczyków jest przesądzony.

Źródło: PAP/EPA Xhaka popisał się kapitalnym strzałem i utonął w objęciach kolegów

Koszmar w końcówce

Nic z tego. Ostatni kwadrans okazał się być dla gospodarzy koszmarem. Niepokój pojawił się w 84. minucie, gdy piłkę do ich bramki posłał Mathias Joergensen. W szeregi Szwajcarów coraz częściej zaczęła wkradać się nerwowość. Do końca spotkania ani razu nie zdołali zagrozić Peterowi Schmeichelowi, za to w ich polu karnym gorąco było co chwilę.

Duńczycy na dobre uwierzyli w wyszarpanie punktu po golu kontaktowym, którego autorem był napastnik Lecha Christian Gytkjaer. Od tego momentu praktycznie nie schodzili z połowy Szwajcarów. Po groźnych strzałach kilka razy między słupkami rywali świetnie spisywał się Yann Sommer.

Ale w końcu i on się pomylił. W ostatniej akcji meczu bramkarz gospodarzy źle wyszedł z bramki, z czego skorzystał Henrik Dalsgaard. Duńczyk uprzedził golkipera, uderzył głową i dał swojej drużynie upragniony remis.

Szwajcaria - Dania 3:3

(Freuler 19’, Xhaka 66’, Embolo 76’ - Joergensen 84’, Gytkjaer 88’, Dalsgaard 90’)

wtorek, 26 marca



Grupa D

Szwajcaria - Dania 3:3 (1:0)

Irlandia - Gruzja 1:0 (1:0)



tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Irlandia 2 2 0 0 2-0 6

2. Szwajcaria 2 1 1 0 5-3 4

3. Dania 1 0 1 0 3-3 1

4. Gibraltar 1 0 0 1 0-1 0

5. Gruzja 2 0 0 2 0-3 0