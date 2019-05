Grosicki przestrzega: mecz z Łotwą pokazał, że nie będzie łatwo

Po dwóch kolejkach eliminacji Euro 2020 Biało-Czerwoni z sześcioma punktami prowadzą w grupie G. Po cztery oczka mają najbliżsi rywale Polaków: reprezentacje Macedonii Północnej i Izraela.



- Jesteśmy faworytem w najbliższych meczach, ale nie możemy nikogo lekceważyć. Naszą wyższość musimy udowodnić na boisku. Jeżeli w dwóch najbliższych meczach zdobędziemy kolejne sześć punktów, to droga do awansu będzie stała przed nami otworem - ocenił Grosicki.

"Nie będzie nam łatwo"

Krychowiak o absencji Szczęsnego. "To największa strata dla mnie, a nie reprezentacji" - Nie musimy... czytaj dalej » W czwartek w Warszawie rozpoczyna się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami eliminacyjnymi mistrzostw Europy 2020 z Macedonią Północną (7.06 w Skopje) i Izraelem (10.06 w Warszawie).

- Spodziewamy się bardzo trudnych spotkań. Ostatni mecz z Łotwą (wygrany 2:0 - od red.) pokazał, że nie będzie nam łatwo w tej grupie. Dlatego musimy być bardzo dobrze przygotowani pod względem fizycznym i mentalnym - dodał.

"Grosik" się stęsknił

Grosicki sezon ligowy zakończył piątego maja. Jego Hull City zajęło 13. miejsce na zapleczu angielskiej ekstraklasy.



- Stęskniłem się za treningami i za reprezentacją. Na to zgrupowanie przyjechałem wypoczęty i głodny ciężkiej pracy. Teraz mamy wystarczająco dużo czasu, aby odpowiednio przygotować się do dwóch najbliższych meczów - przyznał 30-letni skrzydłowy.



To pierwsze tak długie zgrupowanie, odkąd reprezentację Polski prowadzi Jerzy Brzęczek.



- Do meczu mamy osiem dni, więc będziemy mieli trochę czasu na pracę. Na pewno trener Brzęczek jest zadowolony, że spędzi z nami więcej dni niż zazwyczaj. Będziemy mieli okazję poćwiczyć schematy taktyczne - zakończył Grosicki.



Zgrupowanie rozpocznie się od czwartkowego treningu (godz. 17.00) na boisku KS ZWAR. Do najbliższych meczów reprezentacja Polski będzie się przygotowywała także na boisku Polonii Warszawa. W czwartek o godz. 11.30 Biało-Czerwoni wylecą do Skopje, gdzie dzień później zagrają z Macedonią Północną. Bezpośrednio po meczu zaplanowany jest powrót do Warszawy, gdzie w poniedziałek (10 czerwca) na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz z Izraelem.

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Polska 2 6 3-0 2. Izrael 2 4

5-3 3. Macedonia Północna

2 4 4-2 4. Słowenia 2 2 2-2 5. Austria 2 0 2-5 6. Łotwa

2 0 1-5