Obrońca opuszcza zgrupowanie kadry, Rybus dochodzi do zdrowia

Informację przekazał na Twitterze rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski. "Doktor reprezentacji Jacek Jaroszewski uznał, że uraz, którego doznał Arkadiusz Reca na jednym z ostatnich treningów w klubie, wymaga dwutygodniowego leczenia. W związku z tym jego udział w obu meczach jest wykluczony" - czytamy. Polacy trenowali na zgrupowaniu. Na razie bez Lewandowskiego Bez m.in. Roberta... czytaj dalej »

Duże szanse na powrót Rybusa

Rzecznik PZPN dodał zaś, że w szybkim tempie następuje poprawa u innego gracza występującego w defensywie - Macieja Rybusa. Piłkarz Lokomotiwu Moskwa, który ostatnio miał kłopoty z mięśniem uda, "w dużym tempie dochodzi do zdrowia i normalnie trenuje normalnie z drużyną". Ma szansę zagrać w kadrze po raz pierwszy od meczu z Kolumbią podczas mistrzostw świata 2018 w Rosji.

Biało-Czerwoni rozpoczęli zgrupowanie w Warszawie w czwartek. W pierwszym treningu nie brali udziału m.in. Kamil Glik, Robert Lewandowski i Sebastian Szymański. Pierwszy został w hotelu na zabiegach rehabilitacyjnych, a dwaj pozostali dostali pozwolenie od trenera Jerzego Brzęczka na późniejszy przyjazd i mieli stawić na kolacji. Zabrakło również Tomasza Kędziory i Przemysława Frankowskiego, którzy dojadą w późniejszych terminach ze względu na mecze w swoich klubach.

Podtrzymać passę

W czwartek Polacy polecą do Skopje, gdzie dzień później zagrają z Macedonią Północną. Bezpośrednio po tym spotkaniu zaplanowany jest powrót do Warszawy, gdzie 10 czerwca na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz z Izraelem.

Po dwóch kolejkach eliminacji Euro 2020 Biało-Czerwoni z sześcioma punktami prowadzą w grupie G. Po cztery oczka mają najbliżsi rywale Polaków: reprezentacje Macedonii Północnej i Izraela.